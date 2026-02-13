El Príncipe de Plata y Oro Místico suma otro reconocimiento: Es nombrado el Mejor Luchador del Año

Ciudad de México.- Místico vuelve a demostrar por qué es el último 'boom' del pancracio nacional, ya que este viernes 13 de febrero fue reconocido con el Premio Lou Thesz/Ric Flair, que lo acredita como el Luchador del Año 2025, según el prestigioso portal Wrestling Observer Newsletter (WON).

El Príncipe de Plata y Oro dominó la votación al totalizar tres mil 286 puntos y 548 primeros lugares, superando a figuras internacionales como Adam Page, Jon Moxley, Saya Kamitani y John Cena, quien este último anunció su retiro del ring hace unos meses.

Cabe destacar que el año pasado fue de los más movidos para el mexicano, ya que encabezó las grandes carteleras del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), brillando en la Opera Cup por segundo año al hilo, el Grand Prix Internacional y se quedó con el cinturón semicompleto y el campeonato mundial de tríos.

2025 WON Wrestler of the Year (Lou Thesz/Ric Flair Award):



1. MISTICO (548) 3,286



2. Adam Page (147) 1,632

3. Jon Moxley (138) 1,591

4. Saya Kamitani (88) 1,410

5. John Cena (69) 1,018



February 13, 2026

Además, tuvo múltiples apariciones en una de las mejores compañías del mundo, como lo es la AEW, generando una gran rivalidad con el luchador norteamericano MJF, con quien dio grandes luchas hasta llegar a su punto máximo en el 92.° aniversario del CMLL, donde levantó el título semicompleto.

Por otra parte, Místico subió al ring en más de 200 funciones y estuvo en las luchas estelares por 34 semanas con localidades agotadas en todo México; igualmente, 14 de sus luchas fueron calificadas con 4.75 estrellas por el reconocido periodista Dave Meltzer.

A su vez, una de las últimas presentaciones que ha tenido Místico fue en el Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón, inmueble que arropó por completo y donde derrotó con su movimiento especial, la 'Mística', al rudo de rudos, Último Guerrero. En ese encontronazo, ambos luchadores recibieron dinero del público.

2025 WON Thesz/Flair Wrestler of the Year:

MÍSTICO. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



After selling out numerous Arena Mexico shows, absolutely well earned. This would be Místico’s first WOTY since 2006.



After selling out numerous Arena Mexico shows, absolutely well earned. This would be Místico's first WOTY since 2006.

19 years later, he's a 2x winner of this prestigious award. What a legend. February 13, 2026

El Príncipe de Plata y Oro no es el único luchador mexicano que aparece en la lista de los mejores 10 del mundo; otro tricolor que dice presente es Bandido, quien se ubicó en la novena posición con 207 votos, dejando al británico Will Ospreay en el lugar 10.

Top 10

Místico Adam Page Jon Moxley Saya Kamitani John Cena Cody Rhodes Konosuke Takeshita CM Punk Bandido Will Ospreay

Fuente: Tribuna del Yaqui