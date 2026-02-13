En su décimo aniversario, Halcones de Obregón buscan celebrar con el título del Cibacopa

Ciudad Obregón, Sonora.- Con un proyecto que apuesta a la continuidad de su cuerpo técnico y jugadores, el Club Halcones de Ciudad Obregón arrancará su décima campaña dentro de la Liga Nacional de Basquetbol Cibacopa en busca de su segundo campeonato.

Así lo declaró Rafael Lira Valenzuela, director deportivo del conjunto emplumado durante la presentación oficial de la temporada que arranca este 14 de febrero, señalando que el equipo cuenta con los ingredientes necesarios para estar de nuevo en las instancias finales, y por que no, ir por ese título. Rafael Lira estuvo acompañado por Alfonso Alemán, gerente deportivo, Manu Gelpi, entrenador de la quinteta cajemense, el estadounidense Tony Farmer quien regresa al club y por Orlando Torres, gerente de medios del Cibacopa.

Lira Valenzuela señaló que habrá grandes sorpresas para los aficionados

Alemán, ahora en su nueva faceta después de haber fungido como asistente del entrenador, agregó “estamos trabajando para armar y tener un equipo de garra, que nos permita dar el siguiente paso, que es ir a una final y ser campeones. Confiamos en que podremos hacerlo porque contamos con un plantel de jugadores que ya conocemos”, agregó, “con lo que la continuidad del proyecto se mantiene. Esto es algo que a los aficionados les gustará, ya que son jugadores que saben que pueden aportar al equipo. Por eso, los invitamos a asistir a los juegos, a apoyarnos; los queremos de regreso en nuestra casa, la Arena Itson”.

Manu Gelpi estará en su tercera estadía con el club

Manu Gelpi, coach de los emplumados, resaltó también la base de jugadores con la que cuenta, “son jugadores que ya conocemos y que nos ayudarán a buscar el objetivo”, señaló. “Nos hemos quedado con la espina, eso hace un a responsabilidad para esta campaña, hay un objetivo claro”.

Al hablar de temas comerciales, Ricardo León informó que la venta de boletos para la serie inaugural ya se encuentra disponible en www.ticketu.com.mx y en Halcones Team Store. Los precios van de 120 pesos en general, 200 en numerado, 300 en palco y 500 en VIP. También se encuentran disponibles los abonos de temporada en el mismo punto de venta.

Fuente: Tribuna del Yaqui