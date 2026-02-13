Estrella del Real Madrid pudiera perderse la Copa del Mundo 2026 por una grave lesión muscular

Ciudad de México.- Jude Bellingham está en una carrera contra el tiempo para recuperarse de manera satisfactoria de la lesión sufrida con el Real Madrid, pues a menos de cinco meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026, pudiera perder su puesto estelar. El mediocampista ofensivo fue una pieza clave para que la selección de Inglaterra pudiera clasificar a la justa, pero Thomas Tuchel, entrenador del cuadro inglés, confirmó que la fecha de su regreso aún es incierta.

Bellingham se lesionó en el partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, donde apenas pudo disputar un total de nueve minutos antes de sufrir un problema muscular que lo obligó a retirarse de la cancha entre lágrimas y apoyado por el cuerpo médico del equipo. De acuerdo al parte oficial, el atacante presentó una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, lo que lo alejó de las canchas desde hace una semana.

El Real Madrid no estimó el tiempo para su regreso, aunque insiders del equipo han asegurado que podría tardar más de dos meses en el mejor de los casos. Esto no solo retrasaría su actividad en el club, sino que también lo sacará de la convocatoria para el par de amistosos que la selección de Inglaterra tendrá en la fecha FIFA de marzo.

"Hará todo lo posible para estar con nosotros en marzo. Por supuesto, estamos en contacto, es lo normal, y le deseamos todo lo mejor", comentó el técnico del combinado inglés al ser cuestionado sobre el plan de trabajo en torno a Bellingham. "Jude está presionando y, como lo conocemos, es decidido y superprofesional", añadió Tuchel.

Inglaterra se enfrentará a Uruguay el 27 de marzo y el 31 del mismo mes tendrá un partido ante Japón, ambos en el mítico Estadio Wembley, compromisos que son parte del cierre de filas para enfocarse en su participación durante la Copa del Mundo 2026. "Lo ayudaremos y apoyaremos, aunque es una pequeña carrera contrarreloj; personalmente soy optimista, pero no estoy seguro", sentenció Thomas Tuchel.

Jude busca asistir a su segunda justa mundialista luego de lo hecho en Qatar 2022, donde fue el mediocampista titular y disputó todos los encuentros hasta su eliminación en cuartos de final. Bellingham disputó toda la clasificatoria para el Mundial 2026 y su último partido fue en noviembre pasado, donde Inglaterra amarró su boleto.

