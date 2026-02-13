Halcones de Obregón ya tiene listo su calendario; así jugarán en la Liga de Básquetbol Cibacopa 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- ¡La espera terminó!, los Halcones de Obregón ya tienen listo su calendario de juegos para lo que será la temporada 2026 en una renovada Liga Mexicana de Básquetbol Cibacopa. Además del rol regular, el conjunto cajemense participará en el torneo CibaCup, el cual es una de las novedades que tendrá el circuito de baloncesto.

La temporada 2026 contará con un equipo más, pues se tuvo la incorporación de los Toros de Laguna, quienes serán la punta de lanza, siendo el primer equipo que tendrá actividad en la campaña. Por su parte, los dirigidos por Manu Gelpi iniciarán el año con dos series de visitantes de manera consecutiva y no será hasta después del 24 de febrero que se tendrán los primeros compromisos en la Arena Itson.

Fechas clave en el calendario de Halcones 2026

16-17 de febrero: Obregón tendrá su primer partido oficial del 2026, visitando a Pioneros de Los Mochis en la jornada inaugural.

24-25 de febrero: Halcones tendrá sus primeros compromisos en casa, recibiendo a los Zonkeys de Tijuana

27-28 de febrero: Cajeme se engalanará para recibir por primera ocasión en la historia de la Liga Mexicana de Básquetbol Cibacopa a los Toros Laguna.

3-4 de marzo: La novena cajemense visitará la capital del país para enfrentar a los Ángeles de la Ciudad de México.

13-14 de marzo: Halcones se enfrentará a Rayos de Hermosillo en calidad de visitante

10-11 de abril: La Arena Itson se vestirá de gala para albergar la guerra sobre la duela entre Halcones y Ángeles CDMX

14-15 de abril: Obregón visitará a Astros de Jalisco, actual campeón de la Liga Mexicana de Básquetbol Cibacopa

1-2 de mayo: Astros jugará en Obregón por única ocasión en la temporada

12-13 de mayo: Rayos de Hermosillo visita a Halcones, siendo la última serie de Obregón en casa durante el rol regular.

16-17 de mayo: Halcones cierra la temporada visitando a los Zonkeys de Tijuana

Calendario completo

Para afrontar la temporada 2026, el cuadro sonorense contará con importantes incorporaciones extranjeras como las de Davonte Gaines, Justin Moss y Keith Higgins Jr. También, se podrán observar a viejos conocidos de la afición como Greg Whittington, Josh Perkins y el estelar, Tony Farmer.

Fuente: Tribuna del Yaqui