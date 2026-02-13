Lanzador panameño entra a los libros de historia de la Serie del Caribe Guadalajara 2026

Jalisco, México.- La Serie del Caribe Guadalajara 2026 sigue dando de qué hablar a pesar de su culminación, ya que este jueves 13 de febrero, la Confederación de Beisbol del Caribe informó que uno de los lanzadores protagonistas del torneo entró a los libros de historia.

Se trata del panameño Harold Araúz, que logró brillar de manera individual, a pesar de que su equipo, los Federales de Chiriquí, se quedaron en la primera ronda de la competición y fueron el único club que no logró sumar al menos una victoria en el Estadio Panamericano.

El canalero saltó a la lomita de los disparos en una apertura el pasado 5 de febrero frente a Cangrejeros de Santurce, donde vio actividad en cinco entradas y un tercio en las que permitió una carrera, cuatro hits, no otorgó boletos y ponchó a cuatro cañoneros. Aunque salió sin decisión, la actuación le permitió adjudicarse una de las mejores actuaciones del torneo.

¡GRÍTALO, CHARROS: SOMOS CAAAMPEEEOOONEEES DE LA SERIE DEL CARIBE JALISCO 2026!uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25 pic.twitter.com/Zip2N6IWgB — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) February 8, 2026

Con esto, el derecho llegó a siete juegos en Series del Caribe, igualando a Daryl Thompson en el tercer puesto histórico, solo por detrás del cubano Raúl Valdés (9) y del mexicano Manny Barreda, quien este último también lanzó en el Panamericano. Además, el pitcher de Panamá elevó su total de entradas lanzadas a 51.0, colocándose segundo de por vida, empatado con el dominicano César Valdez.

Otra de las cifras que logró el jugador de los Federales de Chiriquí es que ya es tercero en ponches propinados (30), octavo en efectividad (3.35) y noveno en WHIP (1.29), reafirmando su consistencia en el escenario más importante del beisbol invernal del Caribe.

Mientras que el dominicano Jimmy Cordero, de los Leones del Escogido, igualmente fue de los más destacados en la lomita, el relevista se apuntó par de salvados en Jalisco 2026, alcanzando cinco rescates en apenas dos participaciones del evento. Esa cifra lo ubica tercero entre los relevistas activos, solo superado por su compatriota Jairo Asencio (10) y el mexicano Jake Sánchez (6).

Mientras que el mexicano Manny Barreda se colocó a solamente una Serie del Caribe de igualar al líder histórico Raúl Valdés, subió en promedio de carreras limpias. Por su parte, Daryl Thompson, representando a Cangrejeros de Santurce, tuvo una salida que lo puso en los rankings históricos con siete Series del Caribe y 12 aperturas.

Fuente: Tribuna del Yaqui