LeBron James suma otro récord; se convierte en el jugador de más edad con un triple-doble

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Padre Tiempo parece no mermar las capacidades de LeBron James, quien en plena temporada 23 de la carrera más larga en la historia de la NBA, sumó una nueva marca el jueves por la noche, al lograr un triple-doble en contra de los Dallas Mavericks.

Con ello, James se convirtió en el jugador de mayor edad en lograr un triple-doble, alcanzando la hazaña a los 41 años y 44 días durante la victoria de Los Angeles Lakers por 124-104 sobre los Mavs. James sumó 28 puntos y 12 asistencias, además de capturar su décimo rebote con 2:06 por jugar.

‘El Rey’ recibió una ovación de pie del público de los Lakers momentos después de su triple-doble número 123 en su carrera, la quinta marca más alta en la historia de la NBA. James batió el récord que había mantenido durante los últimos 22 años Karl Malone, quien logró su último triple-doble con los Lakers cuando tenía 40 años y 127 días.

LeBron sigue jugando a gran nivel

"Supongo que valoro más momentos como este en mi carrera, entender dónde estoy en la etapa final de mi camino", dijo James. "Definitivamente lo festejas un poco más. Creo que lo que representa es bastante genial, el hecho de que puedas salir y tener un impacto en tres facetas del juego", dijo.

"Rebotes. Las asistencias, obviamente, son lo que más me gusta. Poder involucrar a mis chicos, a lo largo de mi carrera, siempre me ha gustado eso más que nada. Y poder meter el balón en la canasta, eso también forma parte de este juego. Así que creo que lo que significa poder tener tu mano en tres facetas del juego, teniendo impacto en esas tres, es bastante genial".

James disfruta todavía de jugar en la NBA

El rendimiento de James ha seguido siendo en gran medida sobresaliente cuando está sano esta temporada, y repitió su creencia de que podría continuar casi indefinidamente en este nivel. James llegó a este partido promediando 21.8 puntos, 6.9 asistencias y 5.7 rebotes, y los Lakers están en plena lucha por los playoffs de la Conferencia Oeste a pesar de jugar solo 10 partidos con James, Luka Doncic y Austin Reaves simultáneamente sanos.

