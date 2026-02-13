Los New York Yankees refuerzan su bullpen con la llegada de dominicano ganador de una Serie Mundial

New York, Estados Unidos.- El bullpen fue una de las áreas más debilitadas que tuvieron los New York Yankees la temporada pasada en las Grandes Ligas; por eso, este viernes 13 de febrero, la directiva apostó por la llegada de un experimentado lanzador dominicano.

El flamante refuerzo de los 'Bombarderos del Bronx' es Rafael Montero, quien además firmó un contrato de liga menor, el cual incluye una invitación a los Entrenamientos de la MLB, donde buscará ganarse un lugar en el roster del equipo que tiene como principal objetivo llegar a la Serie Mundial.

Montero viene de tener un complicado 2025, ya que lanzó con los Houston Astros, Atlanta Braves y Detroit Tigers la temporada pasada, dejando una marca de 1-2 y efectividad de 4.48 en 59 presentaciones. En 60.1 entradas, permitió 42 hits, otorgó 37 bases por bolas y 58 ponches.

El caribeño primero arrancó con Houston antes de ser cambiado a Atlanta por el derecho Patrick Halligan el 8 de abril. Posteriormente, Montero fue canjeado nuevamente antes de la Fecha Límite de Cambios a finales de julio, cerrando la edición con los 'felinos'.

El pelotero de 35 años, igualmente, cuenta con un largo recorrido en el mejor beisbol del mundo; también ha lanzado con los New York Mets (2014-2017), Texas Rangers (2019-2020) y Seattle Mariners (2021) en su carrera de Grandes Ligas, con una marca de 23-30, 30 salvamentos y efectividad de 4.68 en 380 juegos de por vida (30 aperturas). Además, el momento más importante de su carrera fue cuando ganó una Serie Mundial con los Astros en el 2022.

Ahora, el bullpen de los de la Gran Manzana se proyecta para estar anclado por el cerrador David Bednar, con el dominicano Camilo Doval, el puertorriqueño Fernando Cruz y Tim Hill para situaciones complicadas, mientras que Montero podría sumarse a la ecuación.

A eso se tiene que agregar que Paul Blackburn y Ryan Yarbrough están listos para roles de varias entradas; el nuevo relevista podría unirse a un grupo de jugadores que incluye a Jake Bird, Cade Winquest (clasificado como el prospecto número 26 de los Yankees), Brent Headrick, Ángel Chivilli, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui