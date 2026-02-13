McLaren prende las alarmas en la temporada 2026: Nuevo reglamento de F1 pone en riesgo la seguridad

Ciudad de México.- Andrea Stella, director de McLaren, encendió las alertas tras las pruebas de pretemporada en Bahréin y aseguró que el nuevo reglamento de la Fórmula 1 presenta varios puntos que deben ajustarse antes del arranque de la temporada. El jefe de la escudería coincidió con lo comentado por varios pilotos, los cuales consideran que la distribución de las nuevas unidades de potencia será un problema para las primeras carreras del año.

Cabe recordar que la temporada de la Fórmula 1 2026 será la que se compita bajo los nuevos estatutos en el reglamento técnico de la FIA, los mismos que sometieron a todos los monoplazas a un cambio radical a lo visto en los años anteriores. Los cambios más evidentes son el mayor porcentaje híbrido en los motores, además de la erradicación del DRS para establecer un sistema de alerones móviles.

Estos serían los puntos de riesgo en los nuevos monoplazas

El primer foco rojo está en el procedimiento de salida, pues con el nuevo sistema, el arranque es más largo y menos preciso, lo que podría provocar choques en la parrilla si algunos autos reaccionan mejor que otros. Durante la pretemporada se pudo observar que las unidades no despliegan la potencia eléctrica hasta que el monoplaza supera los 50 kilómetros por hora, lo cual podría causar una colisión en cada arranque de un Gran Premio.

El segundo punto a revisar tiene que ver con la recarga de la energía, la cual se realiza cuando el monoplaza frena o circula sin tener el acelerador a fondo, técnica llamada 'lift and coast'. En caso de que un piloto se quede sin energía en un punto crítico de la pista como un speed trap (zona de mayor velocidad), generará diferencias abruptas de velocidad entre los competidores.

El último punto que Stella resaltó es la ineficiencia del llamado 'Overtake Mode', el cual es el reemplazo directo del DRS. De acuerdo a lo comentado por el jefe de McLaren, el nuevo sistema no aporta la ventaja necesaria para poder realizar adelantamientos claros, por lo que se podría llegar al apex de la curva con dos monoplazas en paralelo.

F1 2026 Overtaking Systems



uD83DuDD0B Boost button: Extra electrical power from the battery



uD83EuDEBD Active aero: Front & rear wings switch to low-drag mode



Thoughts? pic.twitter.com/Rs3BejxnqB — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) January 4, 2026

"Como dije antes, hay algunos temas que van más allá del interés competitivo. Y para mí, tener seguridad en la parrilla, que se puede lograr con un simple ajuste, es una obviedad. Es simplemente un interés mayor", sentenció el jefe de los actuales campeones de constructores.

uD83DuDDE3? "We should not complicate what is simple and we should not postpone what is possible immediately."



McLaren's Andrea Stella believes it's "imperative" that changes are made to F1's start procedure amid safety concerns: pic.twitter.com/M8htscuenA — The Race (@wearetherace) February 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui