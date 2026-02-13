MLB: Sandy Alcántara marcará un hito para los Marlins en el Juego Inaugural de la temporada

Florida, Estados Unidos.- Ya es oficial, el dominicano Sandy Alcántara realizará su sexta apertura para el equipo de los Miami Marlins en el Día Inaugural de la temporada 2026 de Major League Baseball (MLB), lo que marcará un hito en la historia de la franquicia de la Florida.

"Al entrar, probablemente fue una de las decisiones más directas que habría tomado al ir al campamento", dijo el mánager Clayton McCullough este viernes, seis semanas antes de que los Marlins jueguen su partido inaugural en casa el 27 de marzo contra los Colorado Rockies.

Alcántara se perdió toda la campaña 2024 después de someterse a una cirugía Tommy John, pero regresó para el partido inaugural del año pasado. El quisqueyano tuvo un récord de 11-12 con una efectividad de 5.36 en 31 aperturas la temporada pasada, cuando fue espectacular tras el parón del All-Star tras una racha en la que perdió siete aperturas consecutivas y pasó casi dos meses sin victorias en medio de especulaciones de traspasos.

"Vimos la versión realmente buena de Sandy en los últimos dos o tres meses de la temporada", dijo Peter Bendix, presidente de operaciones de beisbol del equipo. "El año pasado, en la primera mitad de la temporada, básicamente se estaba rehabilitando en las grandes ligas en la marcha, y vimos un poco de óxido... Y eso cambió en la segunda mitad. Así que ver la versión completa de Sandy el día de la inauguración es realmente emocionante".

El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2022 y dos veces All-Star logró un récord de 7-3 con una efectividad de 3.13 en sus últimas 12 aperturas. Durante su temporada del Cy Young, Alcántara tuvo un récord de 14-9 con una efectividad de 2.28 y 207 ponches en 228 y dos tercios entradas, liderando la liga.

El diestro de 30 años tiene un balance de 52-67 con una efectividad de 3.65 en 177 partidos (169 como titular). Sus únicas ocho apariciones como relevista fueron en su única temporada con St. Louis en 2017, antes de ser traspasado junto con Zac Gallen y otros dos a Miami en un traspaso que envió a Marcell Ozuna a los Cardinals.

