Naranjeros de Hermosillo despierta y supera a los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Softbol

Jalisco, México.- El cambio de timonel ya dio resultados, pues luego de semanas sin conocer la victoria, los Naranjeros de Hermosillo despertaron y cortaron su mala racha, tras superar en un atractivo juego 8-3 a Charros Softbol en el inicio de una nueva serie en el estadio Panamericano dentro de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

Con este resultado, las de Sonora obtienen su tercer triunfo de la temporada y están a tan solo una victoria de alcanzar precisamente a las tapatías para así dejar el sótano del torneo y pelear nuevamente por una posición a la siguiente ronda de eliminación directa.

Acciones

Desde el arranque, las de la H tomaron ventaja ante Eva Voortman cuando, con elevado de sacrificio de Sona Halajian, mandaron a Kyleigh Sand al plato para el 1-0. Hermosillo amplió su ventaja al inning siguiente cuando Payton Lincavage se hizo presente con imparable remolcador.

La nación naranja volvió al ataque en la tercera con infield hit de Giulia Koutsoyanopulus que permitió anotar a Mariana Rodríguez la tercera carrera de Hermosillo y después Uxua Modrego con sencillo puso la cuarta, dando por terminada la participación de la inicialista tapatía.

Giulia Koutsoyanopulus encendió su madero y aumentó la ventaja de los visitantes con jonrón al jardín central ante Rissa Bajusz para poner el juego 6-0. Marián Castro, posteriormente, hizo la séptima con hit remolcador, mientras que Kyleigh Sand, con fly de sacrificio, puso la octava rayita.

La inicialista de Naranjeros, Shiono Oguri, tuvo una labor de cuatro entradas, siendo relevada por la sonorense Ana Rosas, quien permitió que los Charros se hicieran presentes en el marcador con imparables productores de Mikiko Eguchi y Eguchi para colocar la pizarra 8-2.

Morgan Smith ingresó al relevo y calmó la ofensiva local para mantener la diferencia de seis carreras en el score. Jalisco volvió a anotar en la séptima gracias a un imparable de Valeria Quiroga para poner el juego 8-3. El triunfo fue para Shiono Oguri, con la derrota cargada a Eva Voortman.

La serie concluirá este viernes 13 de febrero con el segundo duelo a partir de las 19:30 horas, tiempo del centro (18:30 horas, tiempo de Sonora), en el estadio Panamericano de Zapopan, en un duelo clave por subir en la tabla general de la Liga Mexicana de Softbol.

