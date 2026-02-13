Rayados de Monterrey vs León FC; dónde ver EN VIVO la jornada 6 del Clausura 2026

Monterrey, Nuevo León.- Con la obligación de comenzar a colectar victorias y sumar de a tres unidades, Rayados de Monterrey recibirán en el Estadio BBVA al León FC en acciones correspondientes a la jornada 6 del Clausura 2026. Los dirigidos por Dómenec Torrent intentarán cortar una racha de dos compromisos sin conseguir triunfo, lo que los ha sacado del plano estelar en el balompié mexicano.

Al momento, el Monterrey se encuentra en el noveno puesto de la tabla; 'La Pandilla' tiene solo un par de triunfos, además de un empate y un dos derrotas, con lo que suma apenas siete unidades, una por detrás de las Águilas del América. Su victoria más reciente fue el 16 de enero cuando, en calidad de visitante, golearon al Mazatlán FC con marcador de cinco anotaciones por una.

En su compromiso más reciente, el cuadro regiomontano visitó al América, equipo que se llevó el triunfo con una sola anotación, la cual llegó con menos de media hora por jugar. Alejandro Zendejas tomó el balón afuera del área y metió un zapatazo que terminó moviendo las redes para poner el uno por cero; pese al resultado final, los Rayados mostraron un poco más de orden tanto ofensivo como defensivo, mejorando de manera sustancial lo visto en las primeras jornadas.

#Deportes | Alejandro Zendejas se viste de héroe y le da al América la victoria sobre Rayados de Monterrey ?uD83EuDD29https://t.co/faaB3Jv6C2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 9, 2026

En contraparte, el León FC está en uno de los peores arranques de torneo de los últimos años; el equipo del Bajío apenas suma cuatro unidades en el Clausura 2026, lo que le basta para estar tan solo por arriba del Santos Laguna y el Mazatlán, equipo que no ha sumado algún punto. En la jornada más reciente, los 'Panzas Verdes' terminaron sucumbiendo ante los Gallos Blancos de Querétaro con un doblete de Jhojan Julio.

Horarios de Rayados de Monterrey vs. León FC

Estadio: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Sábado, 14 de febrero

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

Monterrey y su gente por el triunfo en la Jornada 6.uD83EuDEF5uD83CuDFFCuD83DuDD25@HEB_Mexico pic.twitter.com/ElOmamCgB0 — Rayados (@Rayados) February 13, 2026

Para este compromiso, los Rayados llegan en desventaja luego de que se informara que Domenec Torrent no podría estar debido a una sanción impuesta por parte del Comité Disciplinario. El estratega fue expulsado en el compromiso anterior por reclamar al árbitro y, de acuerdo al Causal 5 del reglamento, su suspensión es irrevocable y no será hasta la jornada 7 que pueda volver al banquillo.

