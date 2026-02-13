Rayos de Hermosillo afina su debut en la Liga Mexicana de Básquetbol Cibacopa 2026; así es su calendario

Hermosillo, Sonora.- Los Rayos de Hermosillo buscarán un nuevo título para ampliar el récord histórico que los establece como el equipo más ganador en la historia de la Liga Mexicana de Básquetbol Cibacopa. El cuadro de la capital sonorense ya tiene definido el calendario de juegos con el que completará su participación en la temporada 2026.

Los Rayos ya se encuentran afinando los últimos detalles y hace un par de días, tuvieron su tip-off, presentando de manera oficial la campaña venidera del circuito de baloncesto mexicano. En dicho espacio, el head coach, Elián Villafañe, aseguró que se ha preparado un equipo competitivo para darle a la afición el nivel que se merece. "Hemos trabajado desde hace un tiempo con la selección de jugadores que puedan dar el mejor rendimiento dentro de la cancha".

Calendario de Rayos en el Cibacopa 2026

17-18 de febrero: Hermosillo inicia su participación en la temporada, visitando a los Frayles de Guasave

21-21 de febrero: Rayos tiene su primer compromiso del año en la Arena Sonora ante los Zonkeys de Tijuana

24-25 de febrero: Hermosillo tendrá la visita histórica de Toros Laguna, equipo debutante en la Cibacopa

13-14 de marzo: Rayos visitará a Halcones de Obregón

18-19 de marzo: Hermosillo recibirá a Astros de Jalisco, actual campeón de la liga

21-22 de marzo: El conjunto sonorense viajará a la CDMX para medirse ante los Ángeles

10-11 de abril: Los dirigidos por Villafañe visitarán Jalisco para enfrentar a los Astros

24-25 de abril: Rayos recibirán a los Ángeles de la Ciudad de México

08-09 de mayo: Hermosillo tendrá su último compromiso del rol regular en casa ante Ostioneros de Guaymas

12-13 de mayo: El equipo de la capital sonorense cierra la temporada en la casa de los Halcones

Roster completo de Rayos de Hermosillo

35 Justin Winston

16 Eduardo Mendoza

32 Ty Toney

17 Franky Peralta

10 Jorge Banegas

58 Rodrigo Domínguez

9 Cameron Gooden

7 José Lizárraga

14 Terrence Bieshaar

5 Kiandre Gaddy

3 Romeo Ferguson

2 Khalil Iverson (Capitán)

Fuente: Tribuna del Yaqui