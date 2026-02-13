Real Madrid vs Real Sociedad; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 24 de LaLiga en México

Ciudad de México.- El Real Madrid volverá a su casa para enfrentar a la Real Sociedad, actividad correspondiente a la jornada 24 de LaLiga, a donde el conjunto blanco llega obligado a triunfar para seguir en la pelea por la primera posición. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa afrontarán días cruciales, pues en menos de una semana buscarán el acceso a octavos de final en la Champions League, por lo que es importante el llegar con un buen empuje anímico.

Al momento, el Real Madrid se encuentra en el segundo peldaño de la tabla, pues con sus 18 triunfos, tres empates y apenas dos descalabros, suma 57 unidades, solo un punto por detrás del Barcelona, que marcha como líder. Los 'merengues' tienen ocho victorias consecutivas y, en caso de que puedan ampliar esa racha, se treparán a la cima de la clasificación hasta que el Barça tenga su compromiso.

En la jornada anterior, el equipo de Álvaro Arbeloa visitó el Estadio de Mestalla para enfrentarse al Valencia CF, a quienes terminaron venciendo a pesar de que en la primera mitad se les complicó el desarrollo del encuentro. No fue hasta el minuto 65 que Álvaro Carreras inauguró el marcador y en el 90+1, Kylian Mbappé puso el dos por cero al encontrarse con el arco vacío.

#Deportes | Real Madrid vence al Valencia CF y cierra la pelea por la primera posición en LaLiga ?uD83DuDE4Chttps://t.co/diGW9prptV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 8, 2026

Por su parte, la Real Sociedad se encuentra en el octavo puesto de la clasificación, con ocho triunfos, siete empates y ocho derrotas; aunque con solo un triunfo, podrían escalar un par de peldaños y entrar en los puestos para pelear en competencias europeas. En su duelo más reciente, San Sebastián fue una fiesta ante una contundente victoria del cuadro local sobre el Elche CF con marcador de tres dianas por una.

Horarios del Real Madrid vs. Real Sociedad

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Sábado, 14 de febrero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

uD83EuDDE4 Duelo de muros. pic.twitter.com/jdCSZt1DkJ — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 13, 2026

Para este duelo, el Real Madrid podría resentir una importante baja, pues a media semana se informó que Mbappé estaba en duda tras perderse un par de entrenamientos; el atacante francés volvió a adolecer por la lesión en la rodilla izquierda y al momento se desconoce sobre su disponibilidad. Kylian se sumaría a Jude Bellingham, Rodrygo y Eder Militao como las ausencias de peso en la plantilla blanca.

#Deportes | Kylian Mbappé y otros tres jugadores encienden las alarmas del Real Madrid en LaLiga ?uD83DuDEA8https://t.co/PuKpzJlSGU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 12, 2026

