"Se acabó"; después de 21 temporadas en la NBA, Chris Paul anuncia su retiro como jugador

Los Ángeles, Estados Unidos.- La noticia que ya se esperaba, llegó la mañana de este viernes, después de que el veterano base Chris Paul anunciara su retiro en redes sociales con un escueto mensaje: "¡Ya está! Después de 21 años, me alejo del baloncesto, se acabó".

Paul, quien fue seleccionado 12 veces para el All-Star y dos veces medallista de oro olímpico, anunció su retiro de las duelas poniendo fin a una carrera de 21 temporadas que seguramente merecerá su ingreso en el Salón de la Fama del Baloncesto.

Breaking: Chris Paul will be retiring after the end of the season, his 21st campaign in the NBA, sources told @ShamsCharania.



Paul is a 12-time All-Star, an 11-time member of All-NBA teams and was named to the league's 75th anniversary team.



Get breaking news alerts from Shams… pic.twitter.com/FPqJiUuCFW — ESPN (@espn) November 22, 2025

El ahora exjugador hizo el anuncio el primer día del fin de semana del All-Star de la NBA en el estadio de los Los Angeles Clippers en Inglewood, California. Paul pasó su última temporada, una abreviada, con los Clippers, que lo enviaron a casa en diciembre y acabaron traspasándolo a Toronto a principios de este mes. Los Raptors ya sabían que Paul nunca jugaría en Toronto, y eso planteaba la pregunta de si la leyenda de Wake Forest intentaría terminar la temporada con otro equipo en busca de lo que él nunca consiguió: un título de la NBA.

Paul dejó un gran legado en la NBA

La respuesta llegó este viernes. El verano pasado dijo que odiaba perderse eventos con sus hijos en los últimos años, y que ahora puede dedicarse mucho más a su familia y otros intereses. "Es hora de que esté presente para los demás y de otras maneras", escribió Paul en una publicación en redes sociales, anunciando la decisión.

Fue a principios de esta temporada cuando insinuó que este año sería el último. Paul fue seleccionado cuatro veces para el primer equipo All-NBA y ocupa el segundo puesto en la historia de la NBA con 12,552 asistencias y 2,728 robos. Fue el primer jugador en anotar al menos 20,000 puntos mientras registraba al menos 10,000 asistencias; LeBron James y Russell Westbrook también lo han hecho desde entonces.

El exjugador tiene camino libre al Salón de la Fama

"Mientras este capítulo de ser un 'jugador de la NBA' haya terminado, el baloncesto quedará para siempre grabado en el ADN de mi vida, que abarca tres décadas", escribió Paul. "¡Es una locura incluso decir eso! Jugar al baloncesto para ganarse la vida ha sido una bendición increíble que también ha traído pérdida de responsabilidad. Lo abracé todo".

Paul es uno de los siete jugadores que han tenido una carrera en la NBA de al menos 21 temporadas. Y ya está en el Salón de la Fama: el 'Equipo Redentor' olímpico de 2008 fue incluido en la promoción de 2025. No pasará mucho tiempo antes de que él también ingrese por su cuenta.

