¡Se queda! Águilas del América rechaza oferta millonaria por Brian Rodríguez proveniente de Asia

Ciudad de México.- La plantilla del América sufrió reducciones considerables en las primeras jornadas del Clausura 2026, donde se perdieron varios elementos que eran parte del cuadro titular. Bajo este tenor, las Águilas rechazaron el primer acercamiento que un club de Asia tuvo para firmar a Brian Rodríguez, con lo que se garantizó la permanencia del 'Rayito' en primera instancia.

El 'Rayito' ha disputado todas las jornadas del Clausura 2026, con tres de ellas en el cuadro titular, por lo que acumula más de 250 minutos en cancha, estableciéndose como uno de los hombres de confianza para André Jardine. Esto mismo se trasladó a la Concacaf Champions Cup, donde participó tanto en la ida como en el partido de vuelta ante el Olimpia, siendo clave para que el América consiguiera avanzar de ronda.

De acuerdo con Julio Ibáñez, reportero y colaborador de TUDN, el Club América habría recibido una oferta del CSKA, quien pretendía hacerse de los servicios de Rodríguez. Dicho equipo tiene sede en Moscú, Rusia, y milita en la Liga Premier de dicha nación, donde se encuentra en la cuarta posición de la clasificación general, además de que en los próximos días se enfrentará al Krasnodar en las semifinales de la Copa de Rusia.

uD83DuDEA8[EXCLUSIVO] CSKA de Moscú hizo una millonaria oferta para comprar a Brian Rodriguez. ??https://t.co/0XeJ6erpZo pic.twitter.com/f3E3mmJ1b6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 13, 2026

Pese a que dicha oferta habría sido por una cantidad considerable, el América la habría rechazado en primera instancia, además de que el periodista antes mencionado confirmó que desde Coapa no se tienen intenciones de darle salida al 'Rayito'. Aun así, el CSKA Moscú puede volver a lanzar una oferta más interesante, pues su mercado de fichajes finaliza hasta el 19 de febrero.

¡¡BOMBAZO!! uD83DuDCA3



CSKA de Moscú habría presentado una oferta por Brian Rodríguez (25) uD83CuDDFAuD83CuDDFE de 11MDD al América uD83DuDE31



uD83DuDCCC América tiene hasta el 19 de febrero para dar una respuesta al club ruso



uD83DuDDDE?: CLMerlo



¿América debe dejarlo ir? uD83EuDD85uD83DuDC47 pic.twitter.com/f7oeD88Z2g — 365Scores MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD (@365scoresMX) February 13, 2026

Estas fueron las bajas del América en el Clausura 2026

Hace un par de semanas, la plantilla de las Águilas sucumbió, pues en menos de cinco días, se confirmaron cuatro bajas definitivas, las cuales comenzaron con la partida de Allan Saint-Maximin, quien se convirtió en nuevo jugador para el Lens de Francia. El segundo adiós fue el de Álvaro Fidalgo, mediocampista que pasó a militar con el Real Betis.

Las partidas continuaron con Igor Lichnovsky, defensivo chileno que fue contratado por el Fatih Karagümrük en la Superliga de Rusia, aunque está en riesgo de perder su puesto en la máxima categoría. Por último, Rodrigo Aguirre puso punto final a su aventura con el América y se convirtió en el último refuerzo para los Tigres UANL.

#Deportes | Otra baja para el América: Rodrigo Aguirre sale de las Águilas y firma con los Tigres UANL ?uD83DuDC64https://t.co/NscVsxZ2Cx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 6, 2026

