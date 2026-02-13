Selección Cajeme de Boxeo pega duro en la Olimpiada Estatal 2026: Gana 13 medallas

Hermosillo, Sonora.- La Selección Cajeme no defraudó; al contrario, superó las expectativas y terminó por robarse los reflectores en la Olimpiada Estatal de Boxeo 2026, donde este viernes 13 de febrero cerró su participación logrando una cifra histórica de medallas.

En total fueron 13 metales los que ganó Cajeme, de los cuales siete son de oro, mientras que otras seis terminaron en plata, asegurando además una de las mejores representaciones que ha tenido dicha región en los también denominados Juegos Codeson.

Tal y como era de esperarse, uno de los favoritos de todo el evento, Alejandro Cerecer, cumplió con su rol, al subir en lo más alto del podio en la división de los 46 kilos, ganando además su segunda presea estatal de manera consecutiva, ya que en la edición anterior igualmente puso a Cajeme y Pueblo Yaqui en lo más alto. Por su parte, otra de las cartas fuertes de la delegación, Gabriela Hernández, igualmente se quedó con la medalla dorada, pero en la categoría de los 75 kilos.

Cabe destacar que los jovencitos Tirzo Cantú, José Arguelles, Luis López, Mayte Esquer y Valente Moreno, este último, pupilo del profesor 'Tolocho' Alarcón, también se quedaron con el campeonato en sus respectivas divisiones, firmando el pase a la siguiente ronda.

Mientras que en segundo lugar quedaron: Isaac Acuña, Ernesto Tapia, Roberto Ahumada, José Rendón, Raúl Martínez y Laura Aldaba, que al igual que sus compañeros pusieron a Ciudad Obregón en lo más alto y sueñan con seguir trazando su camino en el boxeo amateur.

Además de los protagonistas que subieron al ring, el equipo estuvo acompañado por siete entrenadores, además de la presencia del presidente de la Liga Municipal de Boxeo Amateur y la boxeadora profesional invicta Danitza 'La Cobrita' Martínez, quien motivó a los participantes.

Equipo Cajeme de Boxeo

La próxima parada de los cajemenses será en los Juegos Regionales de Boxeo, los mismos que se realizarán en Chihuahua, para la tercera semana de marzo. Dicha competencia es el último filtro que tienen los deportistas para obtener su boleto directo al Nacional o al evento también conocido como Juegos Conade.

Medallistas

Oro

Alejandro Cerecer.

Tirzo Cantú.

Valente Moreno

José Arguelles.

Luis López.

Mayte Esquer.

Gabriela Hernández.

Plata

Isaac Acuña.

Ernesto Tapia.

Roberto Ahumada.

José Rendón.

Raúl Martínez.

Laura Aldaba.

