¡Viva México! Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico varonil en Milán-Cortina 2026

Ciudad de México.- Donovan Carrillo está oficialmente inscrito en la historia del deporte en México, ya que logró un hito para la nación al concretar su segunda participación en una final de patinaje artístico varonil, ahora en la edición de los Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026. El jalisciense fue el segundo competidor en salir a la pista del Milano Ice Skating Arena y fue ovacionado por todos los asistentes.

Cabe recordar que Carrillo consiguió la clasificación a la ronda final con cierto dramatismo, pues logró un total de 75.56 unidades en el grupo A, lo que no le bastaba para asegurar su boleto en la pelea por medallas. Debido a un fallo al intentar aterrizar un complicado salto, el mexicano sufrió la deducción de un punto y tuvo que esperar a que transcurriera gran parte del grupo B para hacer oficial su avance a la ronda final.

Para la rutina en programa largo, Carrillo optó por hacer un homenaje a la estrella de la música, Elvis Presley, pues portó un traje negro que hacía honor al 'Rey del Rock', además de ejecutar su participación al ritmo de My Way, Trouble, Jailhouse Rock y A Little Less Conversation. Donovan completó con éxito una complicada rutina, la cual incluyó dos saltos cuádruples, los cuales pudo aterrizar de gran manera.

Al finalizar su acto, el mexicano tuvo un emotivo momento, pues, al borde de las lágrimas, terminó besando la pista de hielo en la que se reafirmó como una de las figuras deportivas más importantes para el país. El jurado le otorgó un total de 143.50 unidades en su programa libre y un acumulado total de 219.06.

¡QUÉ ACTUACIÓN! uD83DuDC4FuD83EuDD79uD83CuDDF2uD83CuDDFD Milano Cortina 2026 y el mundo entero jamás olvidará el nombre de Donovan Carrillo



uD83DuDE4C El mexicano se adueñó y prendió a toda la arena con su rutina



El jalisciense fue apenas el segundo de su grupo, por lo que, con la actuación realizada, se trepó a la primera posición, aunque con la competencia todavía en marcha, Carrillo ha caído varios puestos en la tabla. Luego del paso de ocho competidores, Donovan Carrillo se encuentra en la quinta posición, aunque aún faltan por realizar su programa otros 16 atletas de talla internacional.

Más allá de conseguir una medalla, el mexicano busca mejorar lo realizado en la final de la misma categoría en Beijing 2022, donde finalizó en el lugar 22 en lo que era su debut en una justa de este tipo. Donovan Carrillo ha finalizado su participación en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

