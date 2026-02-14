35 boxeadores representarán a la selección Sonora en la Olimpiada Regional Chihuahua 2026

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 13 de febrero, la fase estatal llegó a su fin en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo y serán 35 pugilistas los que representarán a Sonora en el Regional de Boxeo, que tendrá como sede Chihuahua, Chihuahua, del 19 al 21 de marzo.

La columna vertebral del conjunto estatal está representada en su mayoría por Hermosillo y Cajeme, dos regiones que en los últimos años se han caracterizado por no solo llenar de gloria a Sonora, sino a todo México, y este 2026, tienen nuevamente la oportunidad de destacar.

Dentro de la rama Juvenil, los que se llevaron el boleto son: Jesús Corral (Hermosillo en 47-50 kilos), José Cantú (Cajeme en 55), Marcos Castañeda (Hermosillo en 66), Carlos Peña (San Luis Río Colorado en 65), Valente Moreno (Cajeme en 70), Irving Padilla (Hermosillo en 75), Jesús Valdez (Nogales en 80), Daniel Ayala (Etchojoa en más de 90), José Argüelles (Cajeme en 85) y Luis López (Cajeme en 90).

A su vez, en lo que respecta a la categoría femenil, las que ganaron el oro son: Kimberli Soqui (Hermosillo en 48 kilogramos), Mayté Esquer (Cajeme en 54), Yamileth Esquer (Navojoa en 57), Génesis Mojuta (Hermosillo en 60), Fernanda Hernández (Hermosillo en 65) y una de las favoritas a nivel nacional, Gabriela Hernández (Cajeme en 75).

Por su parte, en la rama junior, salieron con la mano en alto: Alejandro Cerecer (Cajeme 44-46 kilogramos), Isaac Acosta (Hermosillo en 48), Andrés López (Nogales en 50), Gilberto Coronado (Hermosillo en 52), Francisco Saavedra (Agua Prieta en 54), José Páez (Nogales en 57) y José Caldera (Hermosillo en 60), Jesús Pestaño (Magdalena en 63), Eduardo Ruiz (Hermosillo en 66), Luis Lara (Nogales en 70), Leonardo Gutiérrez (Puerto Peñasco en 75), Julián Cota (Hermosillo en 80) y Santiago López (Hermosillo en más de 80).

Aracely Silva (Hermosillo en 48), Amileth Padilla (Hermosillo en 52), Guadalupe Ramos (Nacozari en 57), Yoselín Chávez (Agua Prieta en 60), Damaris Fernández (Caborca en 63) y Johana Arellanos (Hermosillo en 66) también forman parte del selecto grupo de pugilistas que avanzaron.

Se espera que sea esta semana cuando los 35 boxeadores comiencen su preparación para llegar con grandes condiciones al Regional de Chihuahua y puedan asegurar su boleto al nacional de boxeo con fecha para el segundo trimestre del año.

