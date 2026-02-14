Barcelona presenta queja formal por arbitraje en la Copa del Rey; pide sanciones a los silbantes

Ciudad de México.- El Barcelona ha emprendido un proceso formal ante la Real Federación Española de Futbol (RFEF), por los arbitrajes, pues considera que aquellos silbantes que terminen interfiriendo en el resultado del partido deben ser sancionados. Esta medida llega a los pocos días de que fueron goleados en la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026 ante el Atlético de Madrid.

Los dirigidos por Hansi Flick se metían a la casa del conjunto 'colchonero' como ligero favorito por el buen momento que arrastraban en las otras competencias, pero en cambio, salieron arrasados con un marcador de cuatro anotaciones por cero. El Atlético de Madrid solo necesitó un feroz ataque en la primera mitad del compromiso para liquidar el mismo y en la parte complementaria se concentraron en administrar la diferencia.

#Deportes | Baile 'colchonero': Atlético de Madrid golea al Barcelona y acaricia la final en la Copa del Rey 2026 ???https://t.co/NLspzfzBJf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 13, 2026

Una de las jugadas más polémicas de dicho encuentro fue cuando desde el VAR se decidió revertir una anotación del Barcelona por un milimétrico fuera de lugar, revisión que se prolongó por más de cinco minutos. "Hemos tenido que esperar siete minutos buscando algo; para mí claramente no es fuera de juego", sentenció Flick con evidente molestia.

uD83EuDD26??? Flick, respecto la acción de la revisión del VAR: "Es un desastre" pic.twitter.com/wHox3NYJoK — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 12, 2026

Luego de esto, el Barcelona presentó la queja formal ante la RFEF, medida que fue dada a conocer mediante las redes oficiales del club. El equipo catalán hizo pública la carta que también se envió al presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), así como al responsable del VAR y al director de Asuntos Jurídicos.

En dicho documento, el Barça establece una serie de puntos claves a mejorar, entre los que destacan la supuesta falta de consistencia en los criterios disciplinarios, las interpretaciones contradictorias y la acumulación de errores significativos por parte del colegiado. Además, el equipo hizo un llamado enérgico para mejorar el uso y la aplicación correcta del VAR y pidió integrar las grabaciones de audio de la revisión apoyada con la tecnología.

Por último, el Barcelona propuso la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el cuerpo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en caso de errores graves o negligencia, con el fin de fortalecer la confianza en el sistema.

FC Barcelona official statementhttps://t.co/GbL5AcwFlo — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui