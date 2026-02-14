Cadillac F1: Valtteri Bottas, encantado de compartir auto con Sergio Pérez "Haremos un buen equipo"

Ciudad de México.- Valtteri Bottas y Sergio Pérez son la pareja de pilotos que encabezará la primera temporada de Cadillac dentro de la Fórmula 1. Ante esto, el piloto finlandés destacó la facilidad que es compartir equipo con 'Checo', además de asegurar que trabajarán en equipo y así conseguir los resultados más beneficiosos para la escudería en la campaña de 2026.

Tanto Pérez como Bottas tuvieron una discreta participación en la primera ventana de pretemporada 2026, con tres días intensos de actividad en el Circuito Internacional de Bahréin. En las tres jornadas, fue Sergio quien pudo tener un poco mayor de actividad, superando el centenar de giros acumulados, además de que durante su última tanda, hizo la primera simulación de carrera para Cadillac, verificando la degradación de los neumáticos.

#Deportes | 'Checo' Pérez hace simulación de carrera y afina detalles para el debut de Cadillac en la F1 2026uD83CuDFCE?uD83DuDCA8https://t.co/9R22HwTOZp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 14, 2026

Luego de su primera incursión a pista en una actividad oficial de F1 con Pérez de compañero, Valtteri fue cuestionado sobre sus primeras sensaciones de compartir equipo con el mexicano. El expiloto de Mercedes destacó que, hasta el momento, se han sabido compaginar y adelantó que su experiencia será de gran ayuda para desarrollar el monoplaza.

Es genial trabajar con checo. Tiene tanta experiencia en diferentes equipos. Es tan fácil trabajar con alguien como él. Es un muchacho genial para trabajar y creo que haremos un buen equipo".

Sobre el rendimiento del auto en la pretemporada, Bottas aceptó que se enfrentaron a varios problemas que los dejaron en medio de la pista por diversas fallas, aunque confía en que dichos percances se resolverán de cara al inicio de la campaña a inicios de marzo. "Tuvimos muchas vueltas, por supuesto, tuvimos algunos problemas que todavía estamos resolviendo, pero estamos progresando cada día juntos como equipo y estamos obteniendo un auto más rápido".

Cadillac saliendo a pista uD83DuDCAA pic.twitter.com/UTjZxfti7a — Noticias Cadillac F1 (@CadillacargF1_) February 13, 2026

Tras haber finalizado la primera ronda oficial de entrenamientos, las 11 escuderías tendrán un par de días libres y regresarán al mismo Bahréin para tener la última ronda de prácticas, del 18 al 20 de febrero, para afinar los últimos detalles. La temporada de la F1 2026 dará inicio de manera oficial con el Gran Premio de Australia, el 7 de marzo próximo.

DAY THREE CLASSIFICATION uD83DuDEA8



Kimi Antonelli leads a Mercedes 1-2 on the third day of Pre-Season Testing in Bahrain uD83DuDC4A#F1 #F1Testing pic.twitter.com/TTiDl3YMrF — Formula 1 (@F1) February 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui