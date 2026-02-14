'Checo' Pérez advierte sobre problemas en los nuevos monoplazas de la F1: "Son difíciles de descifrar"

Ciudad de México.- La nueva era de la Fórmula 1 está comenzando con el pie izquierdo, pues, luego de la primera sesión oficial de pretemporada, varios pilotos han salido a hablar sobre los múltiples factores negativos que engloban los nuevos monoplazas para la temporada 2026. Sergio Pérez se sumó a los conductores que han ido en contra del nuevo reglamento técnico de la FIA, argumentando la dificultad que representará el correr.

Al igual que los pilotos, algunos jefes de equipo han salido a hablar sobre los puntos en contra que tienen los nuevos monoplazas; uno de ellos fue Andrea Stella, director de McLaren, que fue un paso más allá e insistió en que dichos factores vulneran la seguridad de los pilotos. El jefe de la escudería insistió en que se deben modificar los protocolos de salida, además de que el nuevo 'Overtake mode' es insuficiente para garantizar adelantamientos sin riesgo.

Refrendado lo comentado por sus compañeros de equipo y tras encabezar la actividad de Cadillac en la primera ventana de entrenamientos del 2026, 'Checo' detalló que uno de los principales problemas de los monoplazas será la administración de la energía. Las unidades de potencia son provistas en un 50 por ciento por un sistema híbrido y los pilotos deben decidir cuándo emplear la mayor energía, aunque esto implica perder velocidad cuando el sistema se descargue.

Es muy difícil descifrar qué está pasando con la energía, con los despliegues; todo eso es tremendamente difícil. Así que sí, gran parte de esta unidad de potencia entra en juego, lo cual no es ideal".

Además, el mexicano adelantó que los adelantamientos serán más complicados debido al problema con la energía y coincidió con lo declarado por Max Verstappen, pues considera que se está más cerca de la Fórmula E. "Parece que adelantar podría ser un poco más complicado gestionando las energías y demás. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero puede llegar a ser como las carreras de Fórmula E".

Por último, Pérez Mendoza señaló que las primeras carreras podrían ser un caos y poner en riesgo la seguridad, pues se presentarán distintos problemas en lo que todos los pilotos logran adaptarse al nuevo sistema del monoplaza. "Creo que puede ser caótico, especialmente en las primeras carreras".

Fuente: Tribuna del Yaqui