Cristiano Ronaldo regresa, anota y guía a la victoria del Al-Nassr en la Saudi Pro League

Ciudad de México.- Luego de estar ausente durante varias jornadas, Cristiano Ronaldo se reincorporó al Al-Nassr para el compromiso ante el Al-Fateh, donde se terminó convirtiendo en una pieza clave para alcanzar el triunfo. El lusitano marcó un tanto con el que su equipo se llevó los tres puntos y se reafirma en las primeras posiciones de la Saudi Pro League luego de 21 fechas disputadas.

Cabe recordar que CR7 se perdió los últimos tres partidos, pues de manera voluntaria causó baja del equipo en señal de protesta en contra del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) por su presunta intervención en varios fichajes que el Al-Nassr intentó en el recién finalizado mercado. Ronaldo pidió garantías de independencia financiera para cada equipo, además de que dos ejecutivos fueran restituidos en sus labores.

#Deportes | La Saudi Pro League responde a las protestas de Cristiano Ronaldo; descartan favoritismo al Al Hilal ?uD83DuDE24https://t.co/rXO5mGANjk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 7, 2026

A la exestrella del Real Madrid le bastaron solamente 18 minutos para inaugurar el marcador, quien actuó en complicidad con Sadio Mané. El atacante senegalés picó por izquierda y metió un centro a los linderos del área chica, el mismo que CR7 remató de volea, poniendo el uno por cero parcial.

El Al-Nassr dominó por el resto del compromiso e inclusive llegaron a marcar un par de dianas más, las cuales fueron anuladas por posiciones adelantadas. No fue hasta el 80' que Ayman Yahya, lateral izquierdo árabe, aumentó la diferencia a dos por cero, misma con la que finalizó el compromiso.

Al momento, el Al-Nassr se encuentra en segundo puesto de la competencia y, con sus 17 victorias, un empate y solo tres derrotas, suma 52 unidades, solo una por detrás del Al-Hilal, equipo líder de la Saudi Pro League. En la siguiente jornada, el Al-Nassr se enfrentará al Al-Hazm, el próximo sábado 21 de febrero.

Además, CR7 logró meterse de lleno a la pelea por el título de goleo, misma que lidera Ivan Toney del Al-Ahli Saudi con 19 anotaciones. En la segunda posición hay un doble empate, pues Cristiano Ronaldo llegó a 18 dianas, las mismas que registra Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana, quien no pudo aprovechar la ausencia del lusitano para establecer una diferencia cómoda.

#Deportes | Julián Quiñónes vuelve a marcar con el Al Qadsiah y asecha a Cristiano Ronaldo por el título de goleo?uD83CuDF96?https://t.co/DG9o9GKam7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 22, 2026

Fuente: Tribuna de Yaqui