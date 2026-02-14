Cruz Azul vs Tigres UANL; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 6 del Clausura 2026

Ciudad de México.- Luego de haber conseguido la clasificación a la siguiente ronda en la Copa de Campeones de la Concacaf, el Cruz Azul buscará extender el buen ritmo a la Liga MX. 'La Máquina' recibirá a los Tigres UANL en la jornada 6 del Clausura 2026, donde ambas escuadras se encuentran peleando codo a codo por las primeras posiciones.

Al momento, Tigres llega en el quinto peldaño de la tabla y Cruz Azul en sexto, ambos con un récord idéntico: Tres victorias, un empate y una derrota. Si bien los dos equipos suman un total de 10 unidades, la diferencia de goles termina beneficiando a la escuadra regiomontana, que queda en una mejor posición de la clasificación. Si alguno de los equipos consigue llevarse el triunfo, podría escalar hasta el tercer puesto de la tabla.

En la jornada anterior, el Cruz Azul visitó a los Diablos del Toluca, a quienes consiguió sacarles un agónico empate en la última parte del encuentro; luego de una primera mitad con mayor planteamiento defensivo, Paulinho rompió el cero al 41', adelantando a los locales. No fue hasta el 77' que José Paradela empujó el balón luego de una jugada de varios rebotes, concretando así la igualdad en el marcador.

#Deportes | Diablos del Toluca sigue sin encontrar su mejor versión y reparten puntos con el Cruz Azul ???https://t.co/wGX3KCWCjy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 9, 2026

Por su parte, la escuadra felina viene de medirse al Santos Laguna, quienes tuvieron un buen arranque de compromiso y se adelantaron en el marcador con un tanto de Lucas Di Yorio, pero antes de que finalizara la primera mitad, Joaquim Pereira y Edgar López dieron la vuelta. Tres anotaciones en la parte complementaria concretaron la pizarra final de cinco anotaciones por una, reafirmando al Santos como la peor defensiva del torneo.

#Deportes | Tigres cumple y golea al Santos Laguna que extiende su racha como la peor defensiva del Clausura 2026 ?https://t.co/LxvleVY5ot — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 7, 2026

Horarios del Cruz Azul vs. Santos Laguna

Estadio: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Fecha: Domingo, 15 de febrero

Horario: 16:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/VIX Premium

La ocasión más reciente en la que se enfrentaron fue el 4 de octubre mientras se jugaba la jornada 12 del Apertura 2025 en la cancha del Estadio Universitario de la UANL. Dicho encuentro finalizó en empate a una diana por bando, siendo Juan Brunetta el anotador de Tigres, mientras que Ángel Sepúlveda anotó por los cementeros en un polémico empate de último minuto.

