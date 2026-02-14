Diablos del Toluca celebra su aniversario y alarga el invicto con triunfo sobre Xolos de Tijuana

Toluca, Estado de México.- Diablos del Toluca pudieron trasladar la fiesta de su 109 aniversario a la cancha del Estadio Nemesio Diez y concretaron un apretado triunfo ante Xolos de Tijuana. Esta nueva victoria le permitió al conjunto mexiquense alargar la racha sin conocer la victoria, además de permitirle regresar a las primeras posiciones de la clasificación en el Clausura 2026.

Los dirigidos por Antonio Mohamed pudieron demostrar destellos del futbol que los erige como bicampeón de la Liga MX, aunque en ciertas partes del compromiso eran notorias las ausencias de sus referentes en ataque, como Alexis Vega y Nicolás Castro. El Toluca fue el equipo que tuvo mayor propuesta ofensiva, pero durante el primer tramo del partido, le faltó la claridad en la última línea para inaugurar el marcador.

Luego de múltiples oportunidades de peligro, no fue hasta el minuto 21 que cayó el que se convirtió en la única diana, cortesía del tricampeón de goleo del balompié mexicano. Una línea fuerte traspasó la defensa de Tijuana y, tras una recepción dirigida, Marcel Ruiz puso un centro certero a Paulinho, que venía cerrando al primer palo, poniendo así el uno por cero parcial.

Luego de este tanto, los locales vivieron su mejor momento del partido y este se prolongó por el resto de la primera mitad, donde el Toluca buscó por todos los medios el poder ampliar la ventaja. El delantero portugués llegó a mover las redes en dos ocasiones más, aunque estas fueron invalidadas por una ajustada posición inadecuada.

Los Xolos no aparecieron hasta el cierre de la parte complementaria, cuando tuvieron su oportunidad más clara con un disparo de larga distancia de Kevin Castañeda, aunque el grito de gol se les quedó en la garganta. El silbatazo final terminó por desatar la celebración de los Diablos, quienes pudieron hacer valer su casa.

Este fue el primer triunfo del Toluca desde el 14 de enero, cuando se enfrentó en la jornada 2 al Santos Laguna; desde entonces, los mexiquenses registraban tres empates consecutivos y, al momento, los posiciona en el tercer puesto de la tabla. Por su parte, Tijuana queda relegado al lugar 10 con siete unidades conseguidas.

