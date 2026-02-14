Dura baja para la Selección Mexicana; Edson Álvarez podría perderse la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- La Selección Mexicana pudiera resentir una dura baja en la Copa del Mundo 2026, pues Edson Álvarez, mediocampista titular del combinado nacional, estaría visitando el quirófano en los próximos días. El 'Machín' se ha perdido los últimos compromisos con el Fenerbahçe y varios medios de Turquía afirman que la situación del atacante del 'Tricolor' es que tendrá que ser operado.

El mediocampista mexicano no fue convocado para el compromiso de la jornada 22 ante el Trabzonspor, luego de que presentara dolencias en el tobillo, las mismas que venía arrastrando desde inicios del 2026. Álvarez se ha perdido gran parte de los compromisos oficiales del año por dicha lesión y hace varias semanas, publicó a través de sus redes sociales que daría prioridad a su recuperación para regresar a su mejor forma.

#Deportes | ¿Se perderá el Mundial 2026? Capitán de la Selección Mexicana se alejará de las canchas por lesión ?uD83EuDD15https://t.co/3isfv5QhJK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 25, 2026

Hace varios días, trascendió que Álvarez ya había completado la rehabilitación, pero en su intento por regresar a los entrenamientos a la par de sus compañeros del Fenerbahçe, se resintió del problema. El mediocampista mexicano volvió a tener dolor en el tobillo afectado y habría presentado inflamación de consideración, lo que obligó a detener toda actividad física.

Ante esto, Ersin Düzen, periodista turco e insider del equipo, adelantó que desde la directiva del Fenerbahçe, así como en el entorno del equipo, se estaba evaluando la posibilidad de hacer una parada en el quirófano. "Esta información necesita confirmación, pero existe la posibilidad de que Edson Álvarez necesite cirugía".

Tiene mucho dolor y es una lesión preexistente. Dado que el dolor persiste a pesar de los tratamientos previos, se ha considerado esta posibilidad".

Este panorama dejaría al 'Machín' con ínfimas posibilidades de asistir a la Copa del Mundo 2026, donde se perfilaba para ser el capitán de la Selección Mexicana. Una eventual operación representa tiempo de inactividad y, con menos de cinco meses para el inicio de la justa mundialista, Edson tendría un margen reducido para retomar el buen ritmo, una de las principales condiciones que estableció Javier Aguirre para convocar a los jugadores.

¡Alerta en #MiSelecciónAzteca! uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Medios en Turquía reportan que Edson Álvarez podría requerir cirugía, lo que encendería las alarmas de cara a la Copa Mundial de la FIFA uD83EuDD15 pic.twitter.com/z7b7A5XZv8 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui