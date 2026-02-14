El capitán está de vuelta: Alexis Vega regresará al Toluca en las próximas jornadas de Clausura 2026

Ciudad de México.- Tras más de tres meses sin actividad constante, Alexis Vega está por finalizar su rehabilitación y podría regresar a las canchas en las próximas semanas. Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos del Toluca, habló sobre los avances en la recuperación de su capitán y reveló la fecha tentativa en la que podrá volver a las convocatorias y tener su debut en el certamen actual de la Liga MX.

Cabe recordar que Vega ha enfrentado diversos problemas físicos desde el 26 de octubre, cuando se disputaba la jornada 15 del Apertura 2025 ante el Pachuca; el atacante sufrió una lesión muscular en el semitendinoso, lo cual lo marginó durante gran parte de la Liguilla. A inicios del 2026, se informó que el delantero de los Diablos debía visitar el quirófano para realizarle una artroscopía en la rodilla derecha.

#Deportes | ¿Alexis Vega estará listo para el Mundial 2026? Antonio Mohamed admite no saber la fecha de su regresouD83CuDFDF??https://t.co/DEF5hVcRLe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 9, 2026

El conjunto mexiquense regresó a la senda del triunfo con una apretada victoria ante Xolos de Tijuana, aunque esa no fue la única buena noticia que recibieron sus aficionados. En la conferencia de prensa posterior, Mohamed reveló que Alexis tiene un avance significativo en su recuperación y, de entre las tres bajas que enfrenta el equipo, es el más próximo a regresar.

Esperemos que Alexis Vega esté pronto. Es el que está más cercano a volver de los tres lesionados. Y que así estemos lo más completos posible para cuando se inicie la doble competencia. Alexis está cerca de volver".

El estratega argentino fue un paso allá y reveló la fecha exacta en la que estiman que pueda volver a jugar. En primera instancia, el 'Turco' descartó que su capitán esté listo para enfrentar al Necaxa en la siguiente jornada, pero aseguró que es muy probable verlo de regreso cuando enfrenten a Chivas del Guadalajara.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD?? ~ Conferencia de prensa posterior al Toluca vs Xolos



uD83DuDE08 Antonio Mohamed, director técnico del @TolucaFC, dijo que hay posibilidades de que Alexis Vega regrese para el enfrentamiento ante Chivas. También informó que no tiene planes de irse del club, a menos que sea para… pic.twitter.com/UMFlLDauOI — El Valle (@elvallemexico) February 14, 2026

Este encuentro será el 28 de febrero a las 15:00 horas (horario CDMX), en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Además de tener el aliciente del regreso de Vega, el compromiso será atractivo por el hecho de enfrentar al actual bicampeón de la Liga MX contra el líder invicto del Clausura 2026, el cual buscará ampliar su invicto; aunque en el camino, tendrá que sortear a las Águilas del América y al Cruz Azul.

Fuente: Tribuna del Yaqui