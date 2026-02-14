El Clásico es Rojiblanco: Chivas hunde al América con gol de Armando 'La Hormiga' González

Guadalajara, Jalisco.- El Rebaño Sagrado está de fiesta, pues este sábado 14 de febrero evidenciaron por qué son el mejor equipo del Clausura 2026, derrotando 1-0 al odiado rival, las Águilas del América, y así quedarse con el Clásico Nacional del futbol mexicano.

Un gol al minuto 41, del jugador del momento, Armando González, comandó la victoria de las Chivas, que se mantienen como líderes absolutos de la competencia y ponen a soñar a los millones de seguidores con firmar uno de los mejores torneos cortos de toda su historia.

Rivalidad en la cancha

Tal y como se esperaba, el juego no fue de muchos goles, pero sí de disputa en el medio campo. El América intentó tomar la iniciativa, pero la presión de los rojiblancos fue impecable. Tras una enorme intensidad, el gol llegó en la recta final del primer tiempo, cuando Armando 'La Hormiga' González, tras un saque de esquina ejecutado por el arquero seleccionado Luis Malagón, aprovechó un desvío de Diego Campillo y, con un remate a quemarropa, superó al portero rival y así hizo vibrar a las gradas.

¡Momentazo para Hormigooooool en el #ClásicoDeMéxico! uD83DuDC1C??uD83EuDD0D@Chivas le anota al América en el Akron y su goleador sigue en plan grande, quinto tanto de Armando González en el torneo. uD83DuDCA5?#J6 | #ConMéxicoC26 | #CHIAME pic.twitter.com/Ans7FZle8m — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 15, 2026

El segundo tiempo arrancó con un intento de reacción de las Águilas, que realizó varios cambios; Raúl Zúñiga, Alexis Gutiérrez y Raphael Veiga entraron al terreno de juego para intentar igualar los cartones, pero no pudieron hacerle daño a la defensiva del Rebaño Sagrado.

Con estos tres puntos y el Clásico Nacional en sus manos, el equipo rojiblanco mantiene su paso perfecto en la competencia, alcanzando 18 puntos de 18 posibles y consolidándose como líder absoluto, mientras que las Águilas, hundidas en más dudas que certezas, se encuentran fuera de los puestos de Liguilla con solo ocho puntos. Además, dicha victoria marca una nueva ilusión para el aficionado de Chivas, que en los últimos años les tocaba estar del otro lado de la moneda, pero que ahora pueden presumir que el presente es esperanzador para ellos.

El próximo compromiso del Rebaño Sagrado será el sábado 21 de febrero cuando se midan ante la máquina cementera del Cruz Azul, en un duelo donde estará en riesgo su paso perfecto. Mientras que el América chocará un día antes frente a la Franja del Puebla.

Fuente: Tribuna del Yaqui