Fórmula E reta a Max Verstappen; aseguran que son más rápidos que los monoplazas de la F1

Ciudad de México.- Luego de las recientes declaraciones, Max Verstappen fue retado por parte de la Fórmula E para que pilote uno de sus nuevos monoplazas. Un director ejecutivo de la categoría eléctrica, dejó una invitación abierta para que el conductor de Red Bull pruebe los autos de nueva generación y los compare con los que la Fórmula 1 empleará para las próximas temporadas.

Cabe recordar que hace un par de días, trascendieron unas declaraciones expresadas por el cuatro veces campeón del mundo, donde llamó a los nuevos monoplazas de la F1 como los usados en la categoría eléctrica, pero con esteroides, además de aceptar que los cambios le quitaron lo divertido a la categoría. "Como piloto, la sensación no es muy parecida a la de la Fórmula 1. Se siente un poco como la Fórmula E con esteroides".

#Deportes | Max Verstappen muestra inconformidad por los nuevos monoplazas de la F1: "No es muy divertido"

Le responden a Verstappen

Jeff Dodds, ejecutivo de la Fórmula E, dejó la puerta abierta para que el piloto de Red Bull pueda probar los nuevos monoplazas eléctricos, asegurando que tienen mejor rendimiento que los de la categoría reina del automovilismo. "Invitación abierta. Ven a conducir el auto. Para el Gen 4, ven a probarlo y a ver qué te parece. Ya aceleramos un 30 por ciento más rápido que su coche de Fórmula 1".

Inclusive, el empresario fue un paso más allá, pues se ofreció en enviarle el avión oficial de la categoría eléctrica para trasladar a Verstappen de Bahréin, donde trabaja en la pretemporada, a Yeda, sede de la primera carrera de la Fórmula E del 2026. "Tú estás en Bahréin, yo en Yeda. Es un vuelo rápido. Iré a buscarlo si quiere".

Cuando podamos ir a toda velocidad durante 60 minutos en un monoplaza totalmente eléctrico, puede que no le guste el sonido, pero creo que le encantará la experiencia de conducirlo; el coche seguirá siendo más rápido".

La realidad es que Verstappen no ha sido el único piloto que ha realizado este tipo de críticas en contra del nuevo reglamento de la FIA. Personalidades de la talla de Lewis Hamilton y Sergio Pérez, además de Lando Norris, han hablado de las malas sensaciones que tuvieron en sus primeros contactos con la nueva generación de los monoplazas.

SHOCK CLAIM from Lando Norris after Barcelona test.



"2026 F1 cars feel like F2 machinery to drive."



Other drivers reportedly agree, but the FIA HITS BACK.



Calling comparisons "misleading" and denying performance similarity.



Controversy escalates ahead of Bahrain…

