¿Gilberto Mora se pierde el Mundial 2026? Entrenador de Xolos actualiza el estado del mediocampista

Ciudad de México.- Una de las mayores incógnitas para los aficionados de la Selección Mexicana es la disponibilidad de Gilberto Mora, mediocampista juvenil que proyecta ser una de las figuras en la Copa de Mundo 2026, pero que tiene varias semanas fuera de actividad por una lesión muscular. Ante esto, Sebastián Abreu, entrenador de 'Morita' en Xolos de Tijuana, habló sobre las novedades en la rehabilitación de la joven promesa.

Mora apenas tuvo actividad en dos de las seis jornadas del Clausura 2026, debido a un problema muscular que lo alejó de las canchas desde hace un mes. Además de perderse la actividad con Tijuana, el joven mediocampista no pudo formar parte del cuadro 'Tricolor' que tuvo un par de amistosos en enero, pues al integrarse a la convocatoria fue cuando se le detectó la lesión que lo aqueja hasta hoy en día.

#Deportes | La Selección Mexicana sufre una dura baja; Gilberto Mora abandona la convocatoria del 'Tricolor' ??uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/YCcrKdi15h — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 20, 2026

Luego de que Xolos fueran derrotados por Diablos del Toluca, Abreu, entrenador del cuadro fronterizo, habló sobre Gilberto Mora y su recuperación. El estratega uruguayo insistió en que desde el club no se presionará para que el joven regrese, pues la prioridad es que llegue en el mejor estado posible para la Copa del Mundo 2026.

Los médicos ya mandaron el informe, sigue su proceso de recuperación y vamos a ir día a día hacia su evolución, hasta que entendamos con la parte médica que ya puede sumarse a los entrenamientos, pero no hay fechas; acá lo importante es que Gil Mora llegue a la Copa del Mundo".

Esta decisión por parte de Tijuana es de remarcar, pues la ausencia de Mora es muy notable en el ataque del equipo, pues el mediocampista es el principal motor de los Xolos que, al momento, se encuentra en el puesto 12 de la clasificación. Se espera que Gilberto reciba varias ofertas al finalizar su participación en el Mundial 2026 y pueda pasar al futbol de Europa.

'NO HAY FECHAS, AQUÍ LO IMPORTANTE ES QUE GIL LLEGUE A LA COPA DEL MUNDO' uD83CuDFC6



Sebastián Abreu habló tras la caída de Xolos ante Toluca en el Nemesio Diez, donde se le cuestionó sobre la recuperación de Gilberto Mora uD83DuDE2F



uD83DuDCF9 @CapsNarrador#CentralFOX pic.twitter.com/2atS1iFd3I — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 14, 2026

¿Qué lesión tiene Mora?

La molestia que presenta Gilberto Mora corresponde a una pubalgia, una afección localizada en la zona inguinal que suele prolongarse en atletas de alto rendimiento. El periodo de recuperación ronda las seis semanas, aunque desde el cuerpo técnico han aclarado que no se establecerán tiempos fijos para su regreso.

#Deportes | Revelan cual es la probable lesión que alejó a Gilberto Mora de la convocatoria de la Selección MexicanauD83DuDE31https://t.co/wHHihJfN7v — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui