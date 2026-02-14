Los San Diego Padres dan un golpe de autoridad y firman a una superestrella de las Grandes Ligas

California, Estados Unidos.- Los San Diego Padres han sacudido el mercado de las Grandes Ligas, pues este sábado 14 de febrero, en pleno 'Día del Amor y la Amistad', sorprendieron a su afición al anunciar la contratación de la superestrella Nick Castellanos, quien hace unos días confirmó que ya no seguiría con Philadelphia Phillies.

Según el portal de la MLB, el cañonero derecho ha llegado a un acuerdo con los de California, en una negociación donde Phillies cubrirá casi la totalidad de los 20 millones de dólares que se le deben esta temporada, razón por la cual también ya no se mantuvo con ese club. Mientras que en el caso de San Diego Padres estarían desembolsando alrededor de 780,000, que deberá estar acompañada de un examen físico, el cual debería pasar sin ningún problema.

Castellanos llegará para apostarle calidad a la ofensiva de los de la Liga Nacional; el flamante refuerzo podría ser titular principalmente como bateador designado. Pero los de San Diego también visualizan darle trabajo en la primera base, almohadilla que desconoce. Gavin Sheets sigue siendo el inicialista proyectado, pero contra el pitcheo zurdo, es posible que Castellanos pueda iniciar allí, con el recién llegado dominicano Miguel Andújar como bateador designado.

Por otra parte, el cañonero deberá mostrar por qué es uno de los mejores de la MLB; a pesar de que la campaña anterior no fue de las mejores, el estadounidense bateó .250 con un OPS de .694. Además, se caracteriza por cubrir el bosque derecho, el cual ya le pertenece a Fernando Tatis Jr., mientras que Ramón Laureano ocupa la pradera izquierda.

Castellanos también fue un Juego de las Estrellas en el 2021 cuando vestía los colores de los Cincinnati Reds. En su estadía registra mil 742 hits y 250 cuadrangulares a lo largo de una carrera de 13 años en Grandes Ligas que abarca etapas con Detroit, Cubs, Reds y recientemente Phillies.

Problemas de conducta

Nadie duda de la garantía que tiene Nick como pelotero, pero en los últimos años con Phillies dio mucho de qué hablar, pero en temas extracancha. El jueves 12 de febrero, salieron a la luz detalles de que Castellanos llevó una bebida alcohólica al dugout durante un juego en Miami en junio pasado en respuesta a su frustración por ser retirado por el manager Rob Thomson.

Fuente: Tribuna del Yaqui