Pelotero mexicano se despide de las Grandes Ligas: Firma contrato con un equipo de la LMB

Monclova, México.- A poco más de dos meses para que se ponga en marcha la edición 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los equipos están moviendo sus piezas y fortaleciendo sus rosters. Este sábado 14 de febrero, los Acereros de Monclova hicieron explotar la 'bomba' del mercado al anunciar un fichaje de lujo.

Se trata del pelotero mexicano Alan Trejo, quien cuenta con alta experiencia en el mejor beisbol del mundo, las Grandes Ligas, y que ahora llega para afrontar una nueva etapa en su carrera, donde además se perfila para ser una de las estrellas del circuito de verano.

Durante su paso por la MLB, el nacido en Downey, California, pero de ascendencia tricolor, defendió los colores de los Colorado Rockies, organización en la que vivió su mejor momento como profesional. Además, militó en organizaciones de prestigio como los Los Ángeles Dodgers y los Texas Rangers.

En las cinco temporadas que jugó en el big show, Trejo bateó para .224 con nueve jonrones, 48 carreras remolcadas, 53 anotadas y 106 imparables en 474 turnos que tuvo dentro del mejor diamante del mundo. A su vez, dejó un OPS de 594 y un OBP de 269. Con el guante igualmente Trejo ha dado de qué hablar, siendo un pelotero versátil para desempeñarse como shortstop y segunda base.

Ahora, con su llegada al cuadro de la Furia Azul, probablemente el mexicoamericano se estará despidiendo de la gran carpa, debido a que ya no pertenece a ningún club de Estados Unidos y además el calendario de la LMB impide que un pelotero pueda estar en ambos torneos.

Cabe destacar que Alan se ganó el respeto de la afición mexicana al ser parte del equipo azteca que se quedó con el tercer lugar en la pasada edición del Clásico Mundial de Beisbol; inclusive el de California saltó como shortstop titular en el escenario internacional más importante.

Aunque se trata de su primera experiencia en la Liga Mexicana de Beisbol, el exseleccionado ya sabe lo que es jugar en tierras tricolores, debido a que en el 2024 fue anunciado como uno de los refuerzos de lujo de los Charros de Jalisco, de Benjamín Gil. En esa ocasión, Trejo no pudo culminar el torneo y sus números quedaron a deber, por lo que ahora tiene nuevamente la oportunidad de brillar en México.

