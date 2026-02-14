Pumas viene de atrás y vence al Puebla FC para mantenerse en las primeras posiciones del Clausura 2026

Ciudad de México.- Pese a haber iniciado con un déficit amplio en el marcador, los Pumas UNAM vinieron de atrás y lograron quedarse con el triunfo ante el Puebla FC. Los dirigidos por Efraín Álvarez se llevaron los tres puntos con una remontada memorable y mantienen su invicto en el Clausura 2026, donde se mantienen en las primeras posiciones.

El cuadro universitario llegaba en un mejor momento, aunque no lo pudieron demostrar en primera instancia, ya que el ataque de 'La Franja' los agobió durante gran parte de los 45 minutos iniciales. Luego de varias oportunidades de peligro y justo en la media hora de juego, Juan Pablo Vargas abrió la pizarra con un cabezazo y en el 41', Édgar Guerrera puso el dos por cero parcial con un disparo cruzado.

Cuando la primera mitad estaba por finalizar y Pumas estaba tendido sobre la lona, una sola jugada le bastó para meterse de lleno al compromiso. Robert Morales envió un centro preciso, el cual encontró a Guillermo Martínez, quien de cabeza acercaba a los visitantes en el minuto 44.

¡DESCONTÓ EL MEMOTE! uD83DuDD25uD83DuDE31uD83EuDD29



Memo Martínez se hizo presente y anotó el primero para los Auriazules.



uD83CuDFBD @ClubPueblaMX 2-1 @PumasMX uD83DuDC3E#LigaMX pic.twitter.com/mzN9WOP3kO — FOX (@somos_FOX) February 14, 2026

Este tanto fue vital para que los capitalinos demostraran su mejor versión en la parte complementaria, pues luego del descanso, tuvieron una mejora notable tanto en defensa como en ataque, lo cual terminó por resultar a los pocos minutos. Luego de anotarse una asistencia, Robert Morales se encargó de empatar el compromiso al 64', esperanzando al cuadro universitario para alcanzar los tres puntos.

Efraín Álvarez realizó varios ajustes en su alineación y esto fue lo que abrió las puertas para quedarse con los tres puntos. Al minuto 88, Uriel Antuna alcanzó a rescatar el balón antes de que saliera por la línea de fondo y envió un centro al área chica, el mismo que fue mandado a las redes con un certero remate de Juninho Vieira.

¡LE DIERON LA VUELTAAAAAAAA! uD83DuDE31uD83EuDD29?



Pumas le da la vuelta al marcador, gran jugada de Antuna que termina consolidando Juninho.



uD83CuDFBD @ClubPueblaMX 2-3 @PumasMX uD83DuDC3E#LigaMX pic.twitter.com/WtWa07xYC3 — FOX (@somos_FOX) February 14, 2026

Con este resultado, los Pumas UNAM consiguieron preservar su invicto en el certamen, donde registra tres triunfos y el mismo número de empates, sin conocer la derrota, con lo que se queda en el segundo lugar de la clasificación. En cambio, el Puebla FC está relegado hasta el peldaño 13 luego de solo haber conseguido una victoria luego de las seis jornadas disputadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui