Real Madrid se luce en el Bernabéu; golea a la Real Sociedad y se coloca líder provisional en LaLiga

Ciudad de México.- El Real Madrid no afloja el paso en la pelea por LaLiga y, al vencer a la Real Sociedad por goleada, dormirá como el líder del certamen de manera provisional. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa firmaron una actuación contundente en el Santiago Bernabéu y, con un marcador contundente de cuatro por uno, pusieron fin a una racha de 11 partidos sin conocer la derrota por parte del equipo de San Sebastián.

Desde el silbatazo inicial, el Madrid dejó claro que iba por todo y apenas al minuto 5, inició el festival de anotaciones. Trent Alexander-Arnold apareció por la banda derecha y puso un centro milimétrico al corazón del área, donde Gonzalo definió de primera intención para vencer a Remiro y encender al Bernabéu.

uD83EuDD14 ¿El remate o la asistencia? pic.twitter.com/9GBAkF3tJr — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 14, 2026

La Real Sociedad pudo encontrar el empate al minuto 20, luego de que Dean Huijsen cometiera una falta en el área propia, lo que le dio a la visita un cobro desde los 11 pasos. Mikel Oyarzabal fue el encargado de cobrar la pena máxima, poniendo el uno por uno parcial.

La igualdad en el digital trajo otra faceta del Real Madrid, al que solo le bastaron cinco minutos para volver a retomar la ventaja, la misma que no soltaron por el resto del compromiso. Al 25’, Aramburu derribó a Vinicius Junior en el área y el brasileño tomó el balón para realizar el cobro con seguridad del penalti para devolver la ventaja a los locales.

El encuentro se volvió vibrante y de ida y vuelta, hasta que apareció la calidad individual para marcar diferencia. Valverde tomó el balón en la frontal, se giró ante la marca de dos rivales y sacó un disparo potente y colocado que se coló en el ángulo, imposible para el guardameta visitante. Un auténtico golazo que desató la ovación y puso el tres por uno antes de la media hora.

En el complemento, el golpe definitivo llegó muy temprano. Al 47’, 'Vini' volvió a ser protagonista. El brasileño dejó atrás a Aramburu con un caño en el pico del área y fue derribado cuando ya se perfilaba frente al arco. Desde el manchón penal, volvió a imponerse ante Remiro, esta vez con un disparo ajustado a la derecha para firmar su doblete y el cuatro por uno definitivo.

Con este resultado, el Real Madrid se trepó a la primera posición del certamen español, dejando atrás al Barcelona, aunque con solo dos unidades de diferencia. Aun así, el cuadro blanco deberá esperar a que el Barça tenga su compromiso de la jornada 24 para definir al líder real de LaLiga.

Fuente: Tribuna del Yaqui