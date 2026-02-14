Toros Laguna abrió su camino en el Cibacopa con arrolladora victoria ante Venados de Mazatlán

Torreón, Coahuila.- La espera por fin terminó; este sábado 14 de febrero arrancó de manera oficial la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Baloncesto, donde el nuevo club del circuito, Toros Laguna, hizo un estreno esperanzador superando 102-79 a los Venados de Mazatlán.

Por primera vez en su historia, el Auditorio Municipal de Torreón se vistió de gala para albergar un juego del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) y no defraudó, pues en plena fecha del 'Día del Amor y la Amistad', la afición lagunera se hizo notar en el estreno de su equipo.

Dominantes

El primer cuarto fue totalmente para los locales: 32-17. En el segundo, aunque los porteños respondieron, se fueron al descanso con una desventaja de 54-42. Para la segunda mitad del partido, Toros no bajó el ritmo y terminó por liquidar las acciones, jugando el último periodo ya con un sólido marcador de 71-57. Para el cuarto y definitivo, los porteños respondieron con 22 unidades, pero no fueron suficientes, ya que los laguneros respondieron con 31 para así liquidar las acciones.

Fue un juego redondo para los Toros, que tuvieron como principal figura al estadounidense Jordan Nicholas Glynn, que se apuntó 21 unidades con 10 rebotes, mientras que el capitán de la franquicia y también de la selección mexicana, Garbiel Girón, se hizo presente con 10 puntos.

Por Venados, Latrell Jones fue el más destacado, apuntándose 16 rayitas, mientras que otro de los jugadores a seguir por parte de los de Sinaloa, Terrence Andre Thompson, no saltó a la duela encendido, ya que terminó con solamente siete puntos y seis rebotes.

Este domingo 15 de febrero se pondrá en marcha el segundo de la serie a las 17:15 (tiempo de Sonora) nuevamente en el Auditorio Municipal de Torreón, donde los Toros intentarán ganar su primera serie en la historia del torneo del circuito de verano de baloncesto mexicano.

¡HOY GRAN INAUGURACIÓN DE LA @cibacopamx EN EL AUDITORO! uD83DuDD25 pic.twitter.com/duUDRrb6d9 — Toros Laguna Oficial (@toros_laguna) February 14, 2026

Cabe destacar que dicho duelo será el único programado de la jornada; posteriormente, el próximo lunes, le tocará a los Halcones de Ciudad Obregón hacer su debut en la edición 2026 del Cibacopa frente a los Pioneros en calidad de visita.

Fuente: Tribuna del Yaqui