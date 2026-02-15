Alarmas en Rayados: Anthony Martial sufre fuerte lesión y sería baja del Monterrey en el Clausura 2026

Monterrey, Nuevo León.- Cuando parecía que Rayados había encontrado su mejor faceta, pudieran resentir un duro golpe ante la inminente baja de Anthony Martial. El atacante francés tuvo que ser retirado en camilla de la cancha del Estadio BBVA y, a falta de la confirmación oficial por parte del Monterrey, estaría alejado de las canchas por varias semanas.

Dicho percance se dio en el triunfo del Monterrey sobre el León FC, el cual estuvo comandado por Sergio Canales, quien firmó la única diana de la jornada. Fue al minuto 23 cuando cayó el solitario gol: Luca Orellano sirvió un centro milimétrico a los linderos del área chica, el mismo que fue rematado por el mediocampista español, luego de haberse anticipado a la marca.

Aunque los tres puntos le permitieron a Rayados escalar una cantidad considerable de lugares en la tabla, el triunfo terminó por quedar en segundo plano luego de la lesión de Anthony Martial. La desafortunada acción llegó al minuto 42 luego de que el francés estuviera disputando el balón, pero perdió la vertical y terminó por impactar el césped del 'Gigante de Acero' de manera violenta.

Al haber caído sobre su brazo, el exjugador del Manchester United hizo acuse del golpe de manera inmediata, demostrando un dolor profuso en la zona del hombro. Tras haber permanecido unos segundos sin poder reincorporarse, el silbante central permitió la entrada del cuerpo médico de Rayados, quienes determinaron que el jugador no podía continuar en el compromiso y terminó siendo retirado en camilla.

uD83DuDEA8 ¡Noooo Martial se lesionó! uD83DuDE28 El jugador francés no puede continuar en el partido y salió en camilla uD83DuDE91#SabadoFutbolero pic.twitter.com/cfbLHIUbIr — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 15, 2026

De manera extraoficial, se supo que Anthony Martial fue trasladado de manera inmediata a una clínica para comenzar con las pruebas y determinar la gravedad de la lesión. Luego de que finalizara el encuentro, Jordi Guerrero, asistente de Domenec Torrent, informó que el hecho se trata de una luxación de hombro. "Sé que ha sacado el hombro de sitio, no tiene ninguna rotura; cuando ha caído, se ha apoyado ahí, se le ha salido".

Se estima que el francés estará de baja por al menos un par de jornadas en el mejor de los casos, aunque para conocer la magnitud del percance, se deberá esperar los resultados de las pruebas realizadas. En caso de que la luxación haya afectado los músculos de la zona, Anthony Martial pudiera ver frenada su actividad hasta por un par de meses.

uD83DuDEA8 ¡INFORMACIÓN DE ÚLTIMA HORA SOBRE LA LESIÓN DE ANTHONY MARTIAL! uD83DuDE91uD83CuDDEBuD83CuDDF7uD83EuDD15 pic.twitter.com/A1LOaIHCIS — TUDNRadio (@TudnRadio) February 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui