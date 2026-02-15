Anthony Edwards lidera a las estrellas jóvenes a conquistar el All-Star Game de la NBA

California, Estados Unidos.- Con una actuación que le valió ser reconocido como el MVP del encuentro, Anthony Edwards lideró a su equipo de los Stars a una victoria ante sus compatriotas estadounidenses del equipo Stripes por 47-21, para imponerse en la final del All-Star Game de la NBA este domingo.

El jugador de los Minnesota Timberwolves consiguió el premio MVP del All-Star con un triple que empató el encuentro en el primer partido de la fase de grupos, seguido de ocho puntos en la final, que fue el único capítulo sin un final dramático en este mini-torneo que incluyó el evento principal del fin de semana del All-Star en el Intuit Dome de Los Angeles Clippers.

Tomó tiempo pero la NBA ya encontró el formato PERFECTO para el All Star Game



Aplausos para Adam Silver uD83DuDC4FuD83CuDFFCpic.twitter.com/g006cFnd6u — Diego Palafox | Apuestas (@DiasPerfectos) February 15, 2026

El duelo se concibió como una suerte de mini-mundial, con la intención de revitalizar un ya desgastado duelo, la NBA probó su cuarto formato en cuatro años que enfrentó a dos equipos de All-Stars estadounidenses contra un equipo que representaba al mundo.

Los Stripes, algo más veteranos, habían vencido a los Stars más jóvenes con un triple de De'Aaron Fox en el segundo partido de 12 minutos en la fase de grupos. Pero Edwards llevó a los Stars a la victoria en la revancha contra los Stripes, que parecían quedarse sin energía mientras jugaban su tercer mini-partido consecutivo.

Edwards brilló en cada uno de los encuentros

El conjunto Estrellas, formado por Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Maxey se impuso al equipo Stripes, que contó con la jerarquía de leyendas como LeBron James o Kawhi Leonard.

Anthony Edwards during NBA All-Star 2026:



uD83CuDF1F 32 PTS

uD83CuDF1F 8 REB

uD83CuDF1F 26 MIN

uD83CuDF1F USA Stars championship



... and the @Kia All-Star MVP! pic.twitter.com/7gFyUajppK — NBA (@NBA) February 16, 2026

"Hoy elegimos competir y salimos victoriosos", dijo Edwards. "No voy a mentir, Wemby marcó el tono. Salió y jugó con fuerza, y tuvimos que seguir eso". De hecho, Victor Wembanyama desafió eficazmente a sus compañeros All-Stars a tomarse en serio este partido, y en gran medida parecieron hacerlo. A pesar de un 0-2, Wembanyama lideró al equipo mundial en anotación en ambos encuentros con 14 puntos en el primer partido y 19 en el tercero.

Fuente: Tribuna del Yaqui