Barcelona vs Girona EN VIVO; horarios y canales para VER la jornada 24 de LaLiga en México

Ciudad de México.- El Barcelona intentará retomar la primera posición de LaLiga cuando enfrente al Girona, en actividades correspondientes a la jornada 24 del certamen español. Para dicho encuentro, el conjunto catalán contará con el regreso de Raphinha, quien es uno de sus ofensivos más destacados y se perdió el último compromiso por una lesión.

Al momento, el Barcelona se encuentra en la segunda posición del certamen, aunque con sus 58 unidades derivadas de las 19 victorias, un empate y tres descalabros, se queda a solo dos puntos por detrás del Real Madrid, líder provisional del campeonato. El conjunto blanco ya tuvo su partido de la jornada, en el mismo en donde golearon a la Real Sociedad, comandados por una ofensiva explosiva de Vinicius Junior.

En su compromiso anterior, el Barcelona recibió al RCD Mallorca, a quienes goleó con tranquilidad para posicionarse como punta en la clasificatoria. En dicho encuentro, Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal comandaron el ataque 'blaugrana', con el que llegaron a tres partidos consecutivos con victoria.

En cambio, el Girona llega obligado a la victoria para intentar seguirse librando de los puestos de descenso; al momento, los 'Gironistes' se encuentran en el lugar 15 de la tabla, aunque a solo dos unidades de distancia para quedar relegado en los lugares que lo harían perder el estatus de primera división. El Girona llega de un doloroso empate ante el Sevilla, partido que dominaron, pero una anotación en el 90+2 le quitó la posibilidad de sumar tres puntos.

Horarios del Barcelona vs. Girona

Estadio: Estadio Montilivi, Girona, España

Fecha: Lunes, 16 de febrero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

Las buenas noticias para Hansi Flick son que para este duelo podrá contar de nueva cuenta con Raphinha, jugador que se ausentó de los últimos compromisos por una lesión muscular leve, perdiéndose también la ida en las semifinales de la Copa del Rey. En contraparte, los jugadores Marcus Rashford, Papi y Gavi aún no podrán regresar a sus actividades, pues están en la parte final de su rehabilitación.

