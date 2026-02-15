Caín Velásquez, excampeón de la UFC, obtiene libertad condicional tras 11 meses en prisión

Ciudad de México.- Caín Velásquez, ex campeón mundial de peso completo de la UFC, fue liberado este domingo, 15 de febrero, bajo libertad condicional de una prisión estatal en California, Estados Unidos, luego de pasar cerca de 11 meses bajo custodia. El peleador con ascendencia mexicana se encontraba tras las rejas tras ser declarado culpable de intento de homicidio.

La información sobre su salida de prisión fue confirmada por su agente, Mike Fonseca; Velásquez había sido sentenciado en marzo de 2025 a cinco años de prisión tras no apelar por los cargos relacionados con una persecución y posterior tiroteo, ocurrido en febrero de 2022. En el momento que se le dictó condena, ya se le habían acreditado mil 283 días cumplidos, entre detención preventiva y arresto domiciliario.

El caso se originó cuando el expeleador protagonizó una persecución contra el vehículo en el que viajaba Harry Goularte, a quien acusaba de abusar sexualmente del hijo de cuatro años de Velásquez. Durante el incidente, el expeleador de artes marciales accionó un arma en repetidas ocasiones contra la otra unidad, sin embargo, quien resultó herido fue el padrastro de Goularte, que también se encontraba en el vehículo.

uD83DuDEA8 Footage of Cain Velasquez officially walking free from prison today



He was emotional and was greeted by his family and a mariachi band uD83CuDDF2uD83CuDDFD



He served almost a year for firing a gun at a man who is accused of sexually abusing Velasquez’s young son



via Mariachi Jailsciense IG pic.twitter.com/EIcaBH8rMu — ACD MMA (@acdmma_) February 15, 2026

En noviembre de 2022, Caín obtuvo una fianza de un millón de dólares y se le dictó arresto domiciliario mientras avanzaba el proceso judicial. Por su parte, el supuesto responsable continúa su proceso legal en el cual, enfrenta cargos por delito grave relacionados con actos lascivos contra un menor, además de una demanda civil para resarcir el daño, interpuesta por el propio ex monarca del octágono.

Velásquez dejó una huella importante dentro de la empresa presidida por Dana White cuando apenas se establecía en los planos estelares del deporte internacional. En octubre de 2010 conquistó el campeonato indiscutido de peso completo al noquear a Brock Lesnar, consolidándose como una de las figuras más dominantes de su época.

Luego de su arresto, varios compañeros de la UFC salieron a hablar sobre Velasquez, incluyendo a Dana White, presidente de la compañía, quien aseguró que el excampeón es un modelo ejemplar de cómo debe comportarse cualquier atleta profesional.

uD83DuDEA8 Cain Velasquez has been granted early parole and was released from prison today



He had been serving time for an incident where he chased after and repeatedly shot at the vehicle of a man accused of molesting his son pic.twitter.com/Xf4eMQvKOa — Championship Rounds (@ChampRDS) February 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui