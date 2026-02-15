DESCALIFICAN a Sarah Schleper de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: ¿Por qué?

Milán, Italia.- No todo fue gloria para los deportistas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, pues la atleta Sarah Schleper no pudo cerrar como esperaba su participación tras competir en la prueba femenil de Slalom Gigante.

Schleper representó a México en la primera carrera de este domingo 15 de febrero de 2026. Cruzó la meta 5.72 segundos después de la líder, la italiana Federica Brignone. Con ese tiempo se ubicó en el lugar 41 de la clasificación, resultado suficiente para avanzar a la final. Sin embargo, cuando se preparaba para volver a competir, recibió la notificación de que había sido descalificada.

¿Qué pasó con Sarah Schleper?

"Me descalificaron", declaró la deportista mexicana a medios al terminar su primera participación. Momentos más tarde, explicó el motivo: Según detalló, el reglamento del esquí alpino establece que una parte de los esquís debe medir hasta 50 milímetros (mm) de ancho: "Yo estaba en 51 (mm), no sé por qué, los medí anoche; entonces me van a descalificar", dijo en entrevista con Claro Sports.

En otras palabras: uno de sus esquís superó por un milímetro el ancho permitido. Esa diferencia fue suficiente para que los jueces aplicaran el reglamento y la dejaran fuera de la competencia. La atleta calificó el momento como 'terrible', pues aseguró que no quería despedirse del deporte de esa manera: "Casi lloré, pero no hay que llorar; es deporte, hay reglas para nuestra seguridad, fue un accidente".

Siete Juegos Olímpicos en su carrera

Schleper, nacida en Estados Unidos (EU) y representante de México en el esquí alpino, sumó en Milano-Cortina 2026 su séptima participación en Juegos Olímpicos de Invierno. Tras su descalificación, reconoció que esta edición podría marcar el final de su trayectoria olímpica. Señaló que, aunque todavía se siente con nivel para competir, considera importante abrir espacio a nuevas generaciones: "Yo sé que todavía tengo nivel, pero es importante dar chance a las más chicas".

Aunque podría decir adiós como atleta, no estaría lejos del entorno olímpico. Su hijo, Lasse Gaxiola, también es esquiador olímpico: "Mi hijo le da duro a la esquiada", comentó en entrevista previa a su participación en Milano-Cortina 2026. Por ahora, se desconoce cuál será el futuro de este talento mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui