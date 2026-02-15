Isaac del Toro regresa a las competencias; el mexicano será el líder del UAE Team Emirates en el 2026

Ciudad de México.- Luego de la temporada en la que estableció su nombre dentro del ciclismo internacional, Isaac del Toro intentará mejorar lo realizado en su año de consolidación, ahora como el líder del histórico UAE Team Emirates. El nacido en Ensenada, Baja California, comenzará sus actividades oficiales en el 2026, encabezando el UAE Tour, el mismo que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos.

El 'Torito' se ganó el puesto de líder con sus actuaciones del 2025; Tadej Pogacar renunció al equipo, por lo que el mexicano fue designado para ser la cara de UAE Team Emirates en el 2026, donde compartirá el liderato con el británico Adam Yates. La representación latina en el equipo estará más presente que nunca, pues el velocista para la temporada próxima de comenzar será el colombiano Sebastián Molano.

El joven pedalista mexicano tendrá su primera actividad en el año con el inicio del UAE Tour 2026, la misma prueba que es la única carrera por etapas del World Tour en la región de Medio Oriente. La carrera comienza con una jornada dirigida por los velocistas para después dar paso a una contrarreloj de 12.3 kilómetros en la isla de Al Hudayriat. En la tercera etapa llega la primera ascensión del año.

It's almost time for our home race! We are delighted to present our squad for the upcoming UAE Tour.



Led by race debutant Isaac del Toro and former race winner Adam Yates, we are ready to roll on the climbs.



See you soon for the eighth edition of the UAE Tour!

El cierre de la prueba cambiará respecto a lo realizado en las ediciones anteriores, pues la etapa siete del UAE Tour 2026 comprende un recorrido urbano que atraviesa los puntos más emblemáticos de Abu Dabi y es más un cierre protocolario para dar a conocer la competencia. Esta prueba marca el inicio oficial de la temporada, por lo que en las próximas semanas las actividades se incrementarán.

Dicha prueba comenzará este lunes, 16 de febrero, y no finalizará hasta el domingo, 22 del mismo mes; las actividades comenzarán desde las 13:10 hora local, lo que se traduce a las 03:10 horas en el huso horario de la Ciudad de México. Al igual que lo visto en el 2025, esta carrera se podrá seguir desde el canal de Claro Sports en YouTube y su portal de internet.

Here's our squad for the 8th edition of the UAE Tour:



Isaac del Toro

Rune Herregodts

Sebastián Molano

Nils Politt

Kevin Vermaerke

Florian Vermeers

Adam Yates



See you on home roads

Isaac del Toro debutará en esta competencia, a donde llega como el flamante monarca del Campeonato Nacional de México, tanto en ruta como en la prueba contrarreloj. "Es una carrera especial porque es en casa para el equipo y se siente ese orgullo y responsabilidad. Hemos trabajado bien y esperamos competir al máximo nivel", sentenció el 'Torito'.

Campeón absoluto: Isaac del Toro 'embiste' en México; arrasa en el Campeonato Nacional de Ruta

