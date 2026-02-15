Isaac Paredes se concentra en rendir en el terreno de juego, no en los rumores de un canje

West Palm Beach, Estados Unidos.- Lo que para muchos fue una sorpresa este domingo, cuando el infielder mexicano Isaac Paredes apareció vestido con el uniforme de los Astros en el campo de entrenamiento de Houston en West Pam Beach, Florida, no lo fue para él.

Aquí es donde pensé que iba a estar todo el tiempo, así que veremos qué pasa", dijo el toletero mexicano. "Solo controlo lo que hago en el terreno", dijo Paredes. "En eso estoy enfocado. Lo que ellos vayan a hacer está fuera de mi control".

Una buena y una mala para Isaac Paredes: Logra acuerdo con Astros, pero no jugará el Clásico

El sonorense ya se encuentra entrenando

Y es que en las últimas semanas, el sonorense ha sido objeto de rumores de cambio, al ser la pieza más movible dentro del congestionado panorama del infield de los Astros, que incluye íconos de la franquicia, como el tercera base puertorriqueño Carlos Correa, y en la segunda base, el venezolano José Altuve, un campocorto convocado al Juego de Estrellas, además del quisqueyano Jeremy Peña, y Christian Walker, un inicialista que gana 20 millones al año.

Sin embargo, el deseo de los Astros de canjear a Paredes por un bate zurdo no disminuyó su creencia de que permanecería en Houston, al menos por ahora. El mexicano ya ha sido cambiado tres veces, incluyendo de los Cubs a los Astros en diciembre del 2024 en el acuerdo por Kyle Tucker, así que los vientos de cambio no son nada nuevo para él.

La semana pasada, el gerente general de los Astros, Dana Brown, dijo que el club no había terminado de hacer movimientos tras enviar a Jesús Sánchez a los Blue Jays a cambio de Joey Loperfido, una transacción que le ahorró a Houston alrededor de seis millones. Paredes ganará 9.35 millones este año y tiene una opción del club para el 2027 por 13.35 millones. Si termina entre los 10 primeros en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en el 2026, la opción del club se convierte en una opción mutua.

Paredes puede cubrir varias posiciones en el infield

"Lo veo como un beneficio para todos los jugadores", dijo el manager de los Astros, el boricua Joe Espada. "No estuvimos saludables el año pasado. Esta es una oportunidad para mantenernos sanos, y todo se reducirá a la comunicación y a que cada quien conozca su rol en el equipo. Al final, se trata de ganar juegos y de conquistar el Oeste de la Liga Americana. Necesitamos a todos estos jugadores para lograrlo".

