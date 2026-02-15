Julián Araujo guía al Celtic; el defensor mexicano anota y da la victoria en la Premiership de Escocia

Ciudad de México.- Julián Araujo, lateral mexicano, se está convirtiendo en una de las figuras con el Celtic, equipo con el cual ha sido clave durante varios compromisos. El defensivo 'Tricolor' volvió a aparecer en el momento justo y, con una anotación sobre la hora, le dio el dramático triunfo al popular equipo escocés sobre el Kilmarnock en la Premiership de dicha nación.

'The Bhoys' tuvieron que venir de atrás en el marcador, pues los locales los pusieron contra la pared en el mismo primer tiempo; apenas al minuto 21, Tyreece John-Jules adelantó a los locales, causando el derrumbe defensivo del Celtic. Antes de la media hora, Joe Hugill ponía el parcial de dos por cero, lo que parecía sentenciar el rumbo definitivo del compromiso, aunque los visitantes pudieron despertar ya en la parte complementaria.

Luego de varios ajustes en la alineación, el Celtic mostró una mejor cara en el segundo tiempo y fue cuestión de tiempo que se hiciera presente en el marcador. El primer tanto llegó al 56', cortesía de Sebastian Tounekti, y al minuto 64, Benjamin Nygren concretó el empate a dos dianas por bando.

Cuando parecía que ambas escuadras se habían conformado con repartir las unidades, fue cuando apareció el mexicano para ser la clave de la victoria con la anotación en una de las últimas jugadas del encuentro. Araujo interceptó una diagonal en el área rival y de pierna izquierda, mandó el balón a las redes, desatando la locura en los aficionados del Celtic que hicieron el viaje.

uD83DuDEA8uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC73uDB40uDC63uDB40uDC74uDB40uDC7F JULIAN ARAUJO WITH A LAST MINUTE WINNER TO SCORE HIS FIRST EVER GOAL WITH CELTIC FC!



WHAT A MOMENT AND WHAT A CELEBRATION! uD83EuDD2F



pic.twitter.com/E8aj34Dvzc — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) February 15, 2026

Julián y el resto de sus compañeros saltaron la valla publicitaria y se integraron a las gradas para celebrar con todos sus seguidores. Esta anotación fue la clave para la victoria del Celtic sobre el Kilmarnock, la misma que le permite permanecer en la pelea por el liderato del Grupo A en la Scottish Premiership.

Cabe recordar que el defensa mexicano apenas tiene un par de meses desde su llegada al Celtic, a quienes llegó en búsqueda de más oportunidades luego de ser relegado a un segundo plano con el Bournemouth de la Premier League. Araujo suma actividad en ocho de los 11 partidos disponibles con el conjunto escocés y desde allá se perfila a ganarse un puesto en la selección mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui