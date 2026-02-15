Matías Almeyda podría enfrentar castigo histórico tras haber sido expulsado y protestar en LaLiga

Ciudad de México.- Matías Almeyda, actual técnico del Sevilla y un 'viejo conocido' en la Liga MX, podría enfrentar una sanción histórica que lo podría dejar fuera por el resto de la temporada 2025-2026 de LaLiga. El 'Pelado' fue expulsado y, tras negarse a salir del campo, retrasó la continuidad del partido ante el Alavés durante varios minutos.

Las acciones de Almeyda fueron castigadas por Losu Galech, silbante central del encuentro que, además, plasmó todo lo acontecido en el acta arbitral, la cual será analizada por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol. "La expulsión fue por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona", estableció el colegiado en el documento.

El exentrenador de Chivas del Guadalajara fue expulsado al minuto 85 de la jornada 24, luego de que hiciera caso omiso a las órdenes para reconducir su actitud para con el cuerpo arbitral. Luego de haberle mostrado la tarjeta roja, Almeyda se negó a abandonar el área técnica, lo cual causó el primer retraso del encuentro.

El árbitro asistente se acercó a ordenarle que abandonara la cancha, pero en cambio, el 'Pelado' se acercó de manera intimidatoria al silbante, acto que también quedó estipulado en el acta. "Se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria".

Antes de retirarse del campo, Matías Almeyda pateó una botella de agua que se encontraba en el césped, acto que también fue anotado por los colegiados y, sumado a los percances anteriores, podría acarrear una sanción sin precedentes en LaLiga. La sumatoria de los diferentes actos será determinada por el Comité de Disciplina de la RFEF y, de acuerdo a medios especializados, podría rondar desde cuatro hasta las 12 jornadas de suspensión.

En cuanto al desarrollo del compromiso, Sevilla y Alavés repartieron puntos tras haber finalizado el partido con empate a una anotación por bando. Al momento, el equipo dirigido por Matías Almeyda se encuentra en el puesto 12 de la clasificación, aunque solo dos unidades lo separan de los lugares de descenso, por lo que quedarse sin su técnico por un periodo prolongado podría comprometer su pelea por permanecer en la primera división.

Fuente: Tribuna del Yaqui