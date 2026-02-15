Obed Vargas y el Atlético de Madrid son goleados por el Rayo Vallecano en LaLiga

Ciudad de México.- Luego de la escandalosa goleada que le propinaron al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey 2026, el Atlético de Madrid regresaba a LaLiga con un buen momento anímico, el cual fue frenado de golpe. El conjunto 'colchonero' fue derrotado por el Rayo Vallecano, compromiso en el cual tuvo actividad el mediocampista mexicano Obed Vargas, que no pudo evitar la caída.

Al venir de un duelo demandante a media semana, Diego Simeone decidió darle descanso a parte de sus cuadros titulares, ya que en la jornada 24 del certamen español, partían como virtuales favoritos, pero el Rayo Vallecano terminó por dar la sorpresa. Los locales hicieron honor a su apodo de 'Matagigantes' y cortaron la racha de tres derrotas consecutivas para, además, salir de entre los puestos del descenso.

La campanada se 'cocinó' desde el inicio de la primera mitad, aunque no fue hasta el minuto 40 que Fran Pérez inauguró el marcador y al 45', los locales ampliaron la ventaja con el tanto de Óscar Valentin. Al verse abajo en la pizarra parcial, el 'Cholo' decidió por mandar a la cancha a sus estelares, como Julián Álvarez y el mexicano Vargas.

Aun con las modificaciones, el Atlético de Madrid poco pudo hacer y, en cambio, terminaron recibiendo una anotación más de Nobel Mendy, la sentencia final en el marcador que quedó en tres anotaciones por cero al concluir los 90 minutos de juego. Con esta derrota, el conjunto 'colchonero' se alejó más de la pelea por las primeras posiciones, ya que tiene 15 y 13 unidades de diferencia del Real Madrid y Barcelona, de manera respectiva.

Aun con la derrota, lo remarcable es que Obed Vargas sigue colectando actividad desde que se anunció su fichaje, pues acumula tres partidos en menos de dos semanas. Además, este fue el compromiso en el que mayor tiempo pasó en cancha, pues estuvo activo por 34 minutos, aunque tuvo una actuación discreta sin haber generado oportunidades de peligro clara.

A media semana, Obed Vargas podría cumplir un hito más, ya que fue inscrito en tiempo y podría tener su debut en la Champions League durante las rondas de repechaje. El Atlético de Madrid disputará la ida del playoff en la Liga de Campeones de la UEFA ante el Club Brujas, este miércoles, 18 de febrero.

