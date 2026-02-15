Raphinha regresa pero Barcelona confirma tres bajas más para enfrentar al Girona en LaLiga

Ciudad de México.- El Barcelona intentará retomar la primera posición de LaLiga y para ello podrán contar con una de sus mayores figuras en ataque, luego de que se confirmara el regreso de Raphinha. Hansi Flick fue quien informó la disponibilidad del atacante brasileño, aunque de ese mismo modo, adelantó que el conjunto catalán tendrá tres bajas de peso para cuando se enfrenten al Girona.

Cabe recordar que Raphinha fue apartado del equipo luego de haber recibido un golpe en la rodilla durante la última jornada del certamen español. El atacante sudamericano se perdió un par de entrenamientos a inicios de semana y tampoco pudo tener actividad en el compromiso de ida en las semifinales de la Copa del Rey, donde el Barcelona fue goleado a manos del Atlético de Madrid.

#Deportes | Baile 'colchonero': Atlético de Madrid golea al Barcelona y acaricia la final en la Copa del Rey 2026 ???https://t.co/NLspzfzBJf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 13, 2026

Luego de un par de días sin actividad, Raphinha ya se pudo reintegrar a la práctica a la par de sus compañeros y, para el compromiso ante el Girona, podrá volver a las canchas de acuerdo a lo comentado por Hansi Flick. "Siempre he dicho que es un jugador muy importante para nosotros y que lo echamos de menos cuando no está. Lo vemos en los entrenamientos cómo aumenta la dinámica y la intensidad del equipo", añadió el estratega alemán.

Aunque podrán contar con uno de sus motores ofensivos, Flick también lamentó la baja confirmada de Marcus Rashford, jugador que se sigue recuperando de un golpe en la rodilla ante el Mallorca. Además, añadió que Pedri está en la parte final de su recuperación y considera que podría regresar a las canchas en la última semana.

uD83DuDD0A Hansi Flick:



? Marcus Rashford is feeling better, but he’s ruled out for tomorrow’s match. Raphinha will be available. ?#GironaBarça pic.twitter.com/grTUbWhqrs — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2026

Sobre Gavi, el entrenador del Barcelona puntualizó que está presentando un avance favorable y se prevé que para las primeras jornadas de marzo podría estar integrándose al resto de compañeros. "De todas formas, con él tenemos que ir con cuidado. Quizás no estará listo en febrero, pero para marzo yo creo que sí".

El Barcelona intentará recobrar la primera posición de LaLiga, luego de que el Real Madrid les haya arrebatado el liderato con su triunfo ante la Real Sociedad. Lamine Yamal y compañía visitarán Montilivi para medirse ante el Girona este lunes 16 de febrero a las 14:00 horas (horario CDMX).

