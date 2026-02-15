Raúl Jiménez y el Fulham logran triunfo ante el Stoke City para avanzar de ronda en la FA Cup

Ciudad de México.- El Fulham se llevó una apretada victoria ante el Stoke City con la cual avanzó a los octavos de final en la FA Cup 2026, con Raúl Jiménez entrando en la segunda mitad como parte de su rotación. El delantero de la Selección Mexicana no alcanzó a hacerse presente en el marcador, aunque comandó un par de oportunidades de peligro y terminó por ser uno de los jugadores más destacados.

Al no ser un compromiso de la Premier League, Marco Silva, entrenador del Fulham, optó por designar una alineación alternativa para darle descanso a las figuras del equipo, entre ellas el 'Lobo de Tepejí'. Es por eso que los 'Cottagers' sufrieron durante gran parte del juego, incluyendo la primera mitad, donde se vieron abajo en la pizarra.

How we shape up... uD83DuDDA4 pic.twitter.com/Gz5Ru8vlk2 — Fulham Football Club (@FulhamFC) February 15, 2026

La débil ofensiva del Stoke City sorprendió a la última línea del Fulham luego de que Jun-Ho Be adelantara al cuadro local al minuto 19, poniendo el parcial de una diana por cero. Esta ligera ventaja prevaleció por el resto del primer tiempo ante un Fulham que batalló para establecerse en el compromiso.

No fue hasta la parte complementaria que el equipo de Jiménez estableció su dominio ante el equipo de la EFL Championship (Segunda División de Inglaterra). Los visitantes se adueñaron del balón y, tras un par de modificaciones, al minuto 55 cayó el empate por medio de Kevin.

Job done. ? — Fulham Football Club (@FulhamFC) February 15, 2026

El atacante mexicano ingresó de cambio al minuto 77 y de inmediato se evidenció su presencia en la cancha; Raúl Jiménez generó un par de oportunidades de peligro, las cuales terminaron por causar un par de errores en la defensiva del Stoke City y por este mismo medio cayó el gol de la victoria. Tommy Simkin, guardameta local, intentó salir rápido, pero terminó regalando el balón para que Harrison Reed concretara la remontada.

Luego del dos por uno en el digital, el Fulham continuó manejando el balón, aunque ya no tan ofensivo, pues se enfocaron en blindar la línea defensiva para administrar la ventaja y así concretar su pase a la siguiente ronda. Los octavos de final de la FA Cup 2026 se disputarán el sábado 7 de marzo y las llaves se darán a conocer mediante un sorteo.

In the hat! uD83CuDFA9 pic.twitter.com/eQZNAireUe — Fulham Football Club (@FulhamFC) February 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui