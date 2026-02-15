Regalo de cumpleaños adelantado, piloto de 23XI Racing gana las 500 Millas de Daytona

Daytona Beach, Estados Unidos.- A bordo del auto número 45 propiedad de Michael Jordan, Tyler Reddick se proclamó campeón de las 500 Millas de Daytona, después de aprovechar que Chase Elliott sufrió un accidente mientras ambos luchaban por la victoria.

Reddick, quien manejó un Toyota para 23XI Racing, lideró solo una vuelta de la carrera del domingo: la que lo llevó a recibir la bandera a cuadros para el equipo propiedad del miembro del Salón de la Fama de la NBA y del tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona, Denny Hamlin.

Hamlin, que conduce para Joe Gibbs Racing, estuvo involucrado en la última bandera amarilla cuando él y su compañero Christopher Bell colisionaron a nueve vueltas del final. Esto preparó el empujón final de Reddick hasta la meta durante las últimas cuatro vueltas.

Un choque abrió la puerta para el triunfo de Reddick

Elliott tuvo el control en la última vuelta después de que el líder Carson Hocevar se saliera de pista y parecía que el hijo del miembro del Salón de la Fama de la Nascar, Bill Elliott, finalmente ganaría su primera Daytona 500. Pero en cambio, Reddick tomó un gran impulso y golpeó a Elliott para provocar un accidente y pasó volando para llevar a Jordan a la vía de la victoria en el Daytona International Speedway.

Reddick festejó al final de la carrera

El triunfo significó una barrida en Daytona para los tres propietarios de equipos implicados en la demanda federal antimonopolio de diciembre que Nascar resolvió en el noveno día del juicio. El acuerdo cambió el modelo de reparto de ingresos en la principal serie de automovilismo de Estados Unidos. Jordan fue la cara principal de dicha demanda.

Bob Jenkins, que se unió a 23XI para demandar a Nascar, comenzó el fin de semana con una victoria cuando Chandler Smith ganó la carrera inaugural de la Truck Series el viernes por la noche para Front Row Motorsports. Richard Childress, que testificó en nombre de 23XI y Front Row y fue objeto de mensajes de texto despectivos por parte del ya fallecido presidente de Nascar, Steve Phelps, fue el propietario ganador del equipo el sábado cuando Austin Hill ganó.

Luego llegó 'The Great American Race' y Jordan y Hamlin, los dos litigantes de primera fila, consiguieron su primera victoria en las 500 Millas de Daytona. Fue un regalo anticipado de cumpleaños para Jordan, que cumple 63 años el martes.

