¿Ruptura en el Real Madrid? Federico Valverde explica su molestia al salir de cambio en LaLiga

Ciudad de México.- El Real Madrid logró vencer de manera cómoda a la Real Sociedad en la jornada 24 de LaLiga, aunque los aficionados del equipo blanco fueron testigos de un tenso momento en el banquillo luego de que Federico Valverde fuera sustituido. El uruguayo salió con evidente molestia y terminó por destrozar parte del inmobiliario del cuerpo médico del equipo.

Valverde fue uno de los jugadores que comandaron el triunfo en el Estadio Santiago Bernabéu, pues en compañía de Gonzalo García Torres y Vinicius Junior fueron los artífices de las anotaciones blancas. El juvenil delantero fue quien abrió el marcador para que luego 'Vini' ampliara la ventaja y el propio Valverde pusiera el tres por uno parcial con un golazo desde afuera del área; la anotación restante fue de Vinicius en el inicio de la parte complementaria.

'Fede' tuvo la oportunidad de ampliar la cómoda ventaja, aunque ante una clara oportunidad de peligro, decidió no efectuar el disparo y la ocasión se terminó perdiendo. A los pocos minutos, Álvaro Arbeloa decidió darle salida al capitán del Real Madrid, que terminó abandonando el campo al 73' para darle cabida a Brahim Díaz.

Tras retirarse de la cancha del Bernabéu, el mediocampista sudamericano terminó por patear un par de hieleras donde el cuerpo sanitario guarda las compresas para tratar lesiones, además de líquidos rehidratantes. Aun con eso, el jugador permaneció en el banquillo con el resto de los compañeros.

En la zona mixta de prensa, Valverde aceptó que durante las últimas semanas han sido muy presionados por los malos resultados, aunque piensa que poco a poco han podido dejar el momento complicado. A las horas, el jugador se pronunció en sus redes sociales, donde descartó que la molestia haya sido con el entrenador o alguno de sus compañeros. "Tranquilos, amigos. La nevera no tiene la culpa de que yo me arrepienta de no tirar al arco".

Al momento, el Real Madrid se encuentra como líder de LaLiga, superando por solo un par de unidades al Barcelona, que aún tiene pendiente el compromiso de la jornada actual. En pocos días, los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán avanzar a la siguiente ronda en la Champions League, donde se enfrentarán al Benfica.

