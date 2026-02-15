¿Se retira? La leyenda de la NBA, LeBron James da pistas sobre su futuro para próxima campaña

California, Estados Unidos.- Si de algo está seguro LeBron James en este momento es que el retiro de las duelas está cada vez más cerca; sólo que aún desconoce cuándo será el día en el que el líder histórico en anotaciones realice su último baile en la NBA.

"Cuando yo lo sepa, ustedes lo sabrán", dijo James a los periodistas el domingo tras llegar al Intuit Dome para jugar su All-Star Game 21. "No lo sé. No tengo ni idea. Solo quiero vivir. Eso es todo", señaló el jugador que se encuentra en una inédita temporada número 23 en la NBA.

El veterano jugador de 41 años, volvió a confirmar que no participará en una gira de despedida esta temporada con Los Angeles Lakers, aunque se lo mencionaron durante un homenaje a su carrera en Cleveland el mes pasado. También ha hablado repetidamente sobre la importancia de saborear los momentos de la temporada con sus compañeros, incluido su hijo de 21 años, Bronny.

LeBron reconoce que aún no ha decidido nada

Y de acuerdo con Joe Vardon, de The Athletic, LeBron podría disputar una temporada más, pero no sería con los Lakers, sino con los Cleveland Cavaliers que apunta como el destino de James en la agencia libre que se avecina, esto tras saber que Los Angeles le pondrán la condición de devengar un salario a la baja si quiere volver, esto con el objetivo de armar un mejor equipo y competir por el campeonato de la liga.

“LeBron será agente libre este verano y si decide jugar una temporada 24 en la NBA, fuentes cercanas a él afirman que Cleveland sería un destino lógico. Su salario no se acercaría a los 52.6 millones de dólares que gana actualmente en Los Angeles, pero a sus 41 años es consciente de la realidad del mercado a la que se enfrenta si decide prolongar su carrera", dijo Vardon.

Las lesiones han sido más frecuentes con los años

Hace unas semanas, cuestionado sobre el mismo tema, LeBron señaló que “Solo trato de asimilarlo todo, de no dar por sentado ningún momento. Porque podría ser mi última temporada. Obviamente no he tomado una decisión sobre el futuro, pero muy bien podría serlo”, agregó.

“Obviamente, la pregunta aparece más y el pensamiento se mete más en mi mente a los 41 años sobre cuándo será el final y dónde está la línea de meta para terminar esto”, agregó James. “Pero el impulso es ver cuánto jugo más puedo sacarle a esta naranja”.

Fuente: Tribuna del Yaqui