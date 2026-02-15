Sergio Canales guía a Rayados en una agónica victoria sobre el León FC en el Clausura 2026

Monterrey, Nuevo León.- Los Rayados de Monterrey hicieron lo justo para vencer al León FC en la jornada 6 del Clausura 2026, comandados por la actuación de Sergio Canales. El mediocampista español tuvo una destacada actuación, pues además de anotar el solitario gol del compromiso, generó un par de oportunidades de peligro y ayudó a que 'La Pandilla' pudiera aguantar la victoria que los regresa a los primeros puestos.

El Monterrey solamente se enfocó en hacer lo justo para conseguir doblegar al equipo del Bajío, contra el cual tiene un dominio total jugando en el 'Gigante de Acero'. Los locales tomaron la iniciativa en los primeros minutos del encuentro con posesiones de balón largas, aunque les faltaba la claridad para romper la última línea.

No fue hasta que corría el 23' cuando apareció la anotación del centrocampista español apoyado con un centro milimétrico de Luca Orellano. El atacante argentino desbordó por la banda de la derecha y puso un servicio a los linderos del área chica, el mismo que fue rematado por Canales, quien venía en solitario luego de anticiparse a la marca.

El uno por cero parcial no cambió el trámite del encuentro, pues lejos de dinamitar las acciones, ambos equipos mostraron conformismo y, por el resto de los minutos, escasearon las oportunidades de marcar. Aunque el marcador evidenciaba una diferencia mínima, el Monterrey terminó siendo justo vencedor, al tener el doble de remates y pases, además de mayor posesión del esférico.

Los dirigidos por Domenec Torrent pudieron ampliar una hegemonía histórica sobre el León FC mientras se juega en el Estadio BBVA. Estas dos escuadras tienen un total de 20 duelos en el recinto regiomontano, donde Rayados tiene 13 victorias, por seis empates y solo dos triunfos del León, la más reciente en el Apertura 2021.

Rayados de Monterrey se ubica en el quinto puesto de la clasificación, luego de haber logrado tres triunfos, un empate y dos descalabros mientras que el León ha quedado relegado al peldaño 16 de la tabla. En la siguiente jornada, los regios buscarán ampliar su buena racha, visitando a los Pumas UNAM, que también marchan en la parte alta del clasificatorio.

90' ?? | Monterrey 1-0 León |



Fuente: Tribuna del Yaqui